Market açılışında izdiham...Bursa'nın en büyük gross marketi açıldı

-VATANDAŞLARIN YOĞUN İLGİSİ

-KONUŞMA

-KURDELE KESİMİ

-VATANDAŞLARIN İZDİHAMI

-DETAYLAR



( BURSA )- Bursa'nın en ucuz Özen Gross Marketi Erikli'de hizmete girdi- 'Her gün ucuz her ürün ucuz' sloganına rağmen açılışa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi BURSA



- Bursa'ya geldiği ilk günden itibaren büyük yatırımlara imza atan Özen Grup şimdi de yepyeni bir konsept ve en büyük mağazasıyla Bursalılara Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde hizmet verecek. 'Her gün ucuz her ürün ucuz' sloganıyla vatandaşın cebine hitap etmesine rağmen, açılışa vatandaşlar yine akın etti.Özen Grup, yeni yatırımıyla Bursa ve Türkiye'nin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Yeni konseptiyle, 8 bin metrekarelik 2 katlı alanda, temel gıda ürünlerinden temizlik ürünlerine, şarküteri ürünlerinden taze sebze meyveye, kasap ürünlerinden fırın ürünlerine kadar binlerce ürün seçeneğini toptan fiyatına perakende satış ilkesiyle tüketicilere sunulacak. Bursa'nın en büyük mağazası olma özelliği taşıdığını belirten Özen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, "Müşterilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için her gün üzerine bir şeyler koymaya çalışıyoruz. Bugün yeni konseptimizle hazırladığımız mağazayı açmanın hem heyecanını hem mutluluğunu yaşıyoruz. Özen Gross'da hafta sonu indirim yok. Bu markette hep ucuzluk var. Şu anda mağazamızda göreceğiniz fiyatlar 10 gün sonra değişecek fiyatlar değil. 12 bin çeşide yakın ürünümüz hep ucuzdur, en ucuzdur. Emek veren tüm arkadaşlarıma, tüm emektar çalışanlara ve dostlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa milletvekillerinden belediye başkanlarına, kaymakamlardan tedarikçi firma yetkililerine kadar herkesin yoğun ilgi gösterdiği açılış, kurdele kesimiyle devam etti.