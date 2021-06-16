MARDİN - Karaismailoğlu: 'Milletimiz kimin çalışıp kimin çalışmadığını 19 yıldır çok iyi biliyor'
MARDİN - Karaismailoğlu: "Milletimiz kimin çalışıp kimin çalışmadığını 19 yıldır çok iyi biliyor" - Mardin - Midyat Yolu drone görüntüler - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun tören alanına gelişi - İstiklal Marşı'nın okunması - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye çıkışı - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşmasıMARDİN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mardin - Midyat Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı. (1)
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