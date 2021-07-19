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Kurbanlıkların motosikletle taşındığı anlar ilginç görüntülere sahne oldu
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kurbanlıkların motosikletle taşındığı anlar ilginç görüntülere sahne oldu

Kurbanlıkların motosikletle taşındığı anlar ilginç görüntülere sahne oldu

Motosiklet ile kurbanlık taşıyanlar

İlginç Görüntü Hayvan Pazarı Hayvan 

-Genel ve detaylar
-Kurbanlık taşıyanlardan görüntüler
-Yapılan röportaj
-Kurbanlığı omzunda taşıyan kişi
-Genel ve detaylar
-Yapılan röportaj
-Kurbanlıkların taşınmasından görüntüler

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te, hayvan pazarından kurbanlıklarını alan vatandaşlar evlerine motosikletle kurbanları taşımaları ilginç görüntü oluştururken, bir kişinin ise kurbanlığını omzunda taşıması dikkat çekti. Tüm Türkiye’de olduğu gibi kurban telaşının yaşandığı Kilis’te, hayvan pazarında haraketlilik yaşanıyor. Kurbanlarını alan vatandaşlar motosikletin teknelerinde kurbanlıkları evlerine götürüyor. İlginç görüntülerin yaşandığı Kilis’te, yoğunluk nedeniyle yürümek bile hayvan pazarında imkansız hale geldi. Kurbanlarını alanların büyük bölümü motosikletler ile kurbanlarını götürürken, bir kişi kurbanlığını omzuna atarak taşıması ilginç görüntüler oluşturdu. Kilis’te dişi koyunun kilosu 19-25 TL erkek koyunun kilosu ise 29-34 TL arasında değişin fiyatlarda satılıyor.
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