Köylünün yeni geçim kaynağı yaban mersini yağı

-Mersin bitkisinin yapraklarının kadınlar tarafından kesilmesi ve hazırlanması

-Alaçeşme mahallesinden Abdullah Güven’in mersin yağını çıkartma işlemleri

-Abdullah Güven ile röp.

-Mersin yaprağı kesen vatandaşlardan Sıracatten Güven ile röp

-Sinanhoca mahalle muhtarı Hasan Arslan ile röp.



ANTALYA - Yaban mersin olarak bilinen bir diğer adı murt meyvesinin yaprakları köylülerin yeni geçim kaynağı oldu.



- Yaban mersin olarak bilinen bir diğer adı murt meyvesinin yaprakları köylülerin yeni geçim kaynağı oldu. Yaban mersini dallarını kesen köylüler aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Köylüler, özel izinle kestikleri dalların yapraklarının bağını 5 liradan satıp geçimlerini sağlarken kazanlarda 8 saat kaynatılarak elde edilen yağın 10 gramı 25 liradan alıcı buluyor. Köylüler talebe yetişmekte zorlanıyor. Akseki’nin Sinanhoca mahallesinden vatandaşların orman işletme müdürlüğünden almış olduğu izin ile köylülerden kestirmiş olduğu mersin, diğer bir adıyla murt meyvesinin bağını 5 liraya alan müteşebbis meyvenin yapraklarından aromatik yağ çıkartarak satmaya başladı.

Yaban Mersini (murt) meyvesinin yapraklarını kekik yağı çıkartılacak olan kazana koyarak sabah erkenden altını yakan köylüler kazana yaklaşık 180 kilogram mersin yaprağı basıyor. Kazanda ilk 4 saatte yağ oluşmaya başlarken t yağ çıkarma işlemi yaklaşık 8 saat sürüyor. 180 kilo yapraktan 500 gram yağ çelde ediliyor. Diğer aromatik bitkilere oranla daha az yağ alınabilen yaban mersini bir o kadar da meşakkatli işlemlerden geçiyor. Şifa kaynağı Mersin meyvesinin yapraklarından çıkarılan yağın mide krampları ve mide ağrılarına iyi geldiği biliniyor. İshali kesici özelliği , zararlı bakterileri ve mikropların vücuttan atılması , kan şekerini dengelemesi ve iltihap kurutucu özelliği olduğuna inanılan yaban mersini yağı nefes açıcı ve öksürük kesici özelliğiyle de alıcı buluyor. Türkiye’nin her tarafından sipariş alıyor Bu bitki yağının faydaları anlatmakla bitmediğini anlatan ve uzun yıllardır aromatik bitkilerden yağ çıkartarak hayatını kazanan Abdullah Güven, yağın 10 gramını 25 liraya satıyor. Güven, “Mersin yağını isteyen çok oluyor. Türkiye’nin her yerine bu yağdan sipariş geliyor. Her yere gönderiyorum. Şifalı olduğu için talep çok oluyor. Ayrıca bunu diğer 13 çeşit yağlarla karışım yapıyorum. Karışım sedef hastalığına ve eklem ağrılarına iyi geliyor. Doğada bulunan bir çok bitkinin yağlarını çıkarıyorum. Kekik, andız, ardıç, defne, mersin, rezene, adaçayı, nane bunlardan bazılarıdır. Bu yağlar çok şifalıdır. Bu iş emek isteyen iş. Zahmetli fakat biz bunun zahmetinden ziyade insanlara faydalı olduğumuz için mutlu oluyorum” diye konuştu.

Köylülerin yeni gelir kaynağı Sinanhoca mahalle muhtarı Hasan Arslan, Sinanhoca mahallesinde 30 yıldır defne yaprağı kesimi yaptıklarını anlattı. Bu yılda Orman İşletme Müdürlüğünden almış oldukları izin ile mersin yaprağı kesimine başladıklarını anlatan Arslan, “Mersin yaprağı da köylü vatandaşlarımıza geçim kaynağı oldu. Orman işletmesinden 5-6 aylık izin alıyoruz. Kestiğimiz Mersin dallarını önce Antalya’da bulunan çiçekçilere çelenk için verdik. Şimdi ise Alaçeşme köyünden Abdullah Güven’e veriyoruz. Köylümüz için çok iyi bir gelir oldu. Vatandaşlarımız mersin dallarını keserek bağ haline getiriyorlar. Bir bağından ise 5 lira para kazanıyorlar” diye konuştu.

Sinanhoca mahallesinde mersin yaprağı kesen Sıracettin Güven (55), Orman işletme müdürlüğünden izin alarak ormandan keserek bağ yaptıklarını ve Alaçeşme mahallesinde yağ çıkaran Abdullah Güven’e sattıklarını, buda köylü vatandaşlar için ayrı bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.







