KOCAELİ - Varank: 'AB'nin sınırda karbon düzenlemesinin metal sanayi sektörü üzerindeki muhtemel etkilerini fırsata çevirmek istiyoruz'
KOCAELİ - Varank: "AB'nin sınırda karbon düzenlemesinin metal sanayi sektörü üzerindeki muhtemel etkilerini fırsata çevirmek istiyoruz" - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıKOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dilovası'nda Duraline Alüminyum Profil Sistemleri Temel Atma Töreni'ne katıldı. (3)
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