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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KOCAELİ - Karaismailoğlu: 'Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atıyoruz'

KOCAELİ - Karaismailoğlu: 'Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atıyoruz'

KOCAELİ - Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atıyoruz" - Kazı alanından görüntüler - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması - Toplu fotoğraf çekimi - Kazı çalışmasının başlatılmasıKOCAELİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Gebze OSB - Darıca Sahil Metro Sistem Hattı TBM Kazı Başlangıç Töreni”ne katıldı.
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Çekim 

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