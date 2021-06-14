KOCAELİ - Karaismailoğlu: 'Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atıyoruz'
KOCAELİ - Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atıyoruz" - Kazı alanından görüntüler - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması - Toplu fotoğraf çekimi - Kazı çalışmasının başlatılmasıKOCAELİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Gebze OSB - Darıca Sahil Metro Sistem Hattı TBM Kazı Başlangıç Töreni”ne katıldı. (2)
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