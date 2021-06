Kırkağaç kavununda ekim yapıldı, hasat Ağustos'ta

-ÇİFTÇİ MUSTAFA TERDİ İLE RÖPORTAJ

Bu sene Kırkağaç kavununda 30 bin ton üretim hedefleniyor- 300 yıldır aynı tohumlarla ekilen Kırkağaç Kavunu lezzeti ve uzun süre dayanması ile biliniyor



- Ağustos ayında hasadı yapılacak olan dünyaca ünlü Kırkağaç kavununun ekimi gerçekleştirildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 10 bin dekarlık alanda ekimi yapılan kavunlardan bu yıl 30 bin ton üretim hedefleniyor.Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetiştirilen tadı, uzun süre dayanıklılığı ve kendine has aroması ile ünlenen Kırkağaç Kavununda ekimler başladı.

Bazı çiftçiler el yöntemiyle bazı çiftçiler ise traktör yardımıyla kavun ekimini gerçekleştirdi. Ekimin ardından çapalama işlemi ile bakımı yapılacak olan Kırkağaç kavunu ağustos ayında hasat edilerek, depolarda serin ortamlarda sırıklara asılıp alıcılarını bekleyecek.Kırkağaç’ta dekar başına 3 ton toplamda ise 30 bin ton üretim hedeflediklerini söyleyen Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlı Başkanı Emin Özarı, "Bu senede ilçemizde her zaman olduğu gibi kavun ekilişlerimizi tamamladık, topraklarımız tohumlarla buluştu. Hatta fidanlarımız da çıktı. Ne kadar ekildi diye soracak olursanız, yine 10 bin dekarın altına düşmedik. Ortalama her yıl 10 bin-12 bin dekar seviyelerinde bir ekilişimiz oluyor. Kırkağaç kavunumuzu bu senede 10 bin dekar sevilerinde ektik. Bu kavunlarımızı sizlerle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz ve Ağustos ayını bekliyoruz. Şuanda hummalı bir çalışma yapıyoruz. Bütün çiftçilerimiz çapa yapıyor, sulama yapıyor, gübreleme yapıyor ve ara sürüm yapıyor. İnşallah Ağustos ayı gelince bu güzel lezzetle sizleri buluşturacağız. İnsanlarımız artık sağlıklı ve güvenilir tarım gıdalarıyla beslenmek istiyor. Bu yüzden Kırkağaç kavunumuzun bir özelliği var. Bizim kavunumuz bir hibrit değil, iki, genetiğiyle oynanmış GDO’lu tohum değil. Yani ata tohum dediğimiz tohum ve gerçekten de ata tohumu. Yani bundan 200-300 yıl önce dedelerimiz, atalarımız nasıl tohum yetiştiriyorlarsa bizde şu anda aynı şartlarda bu kavunları yetiştiriyoruz. Bence bizim kavunumuzun özelliği de oradan kaynaklanıyor. Yani lif oranının yüksek olması, dayanma süresinin fazla olması, rengi, kokusu ve nefaseti ile bütün bunları bir araya topladığımızda tamamen organik bir tohum altyapısının olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum" dedi.

30 bin ton üretim hedefi varBu sene ekim yapılan 10 bin dekarlık alandan ortalama 30 bin tonluk bir üretim beklediklerini kaydeden Özarı, "İnşallah fiyatlarda çiftçilerimizin yüzünü güldürecek şekilde oluşur. Arz ve talep meselesi kavunun fiyatının oluşmasında çok önemli. O zamanki arz ve talep dengelerinin çiftçilerimizin lehine olacağı ümidini taşıyoruz. Çiftçilerimize bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum” diye konuştu.

"300 yıldır aynı tohumu kullanıyoruz"İHA mikrofonlarına konuşan ve uzun yıllardır çiftçilikle uğraştığını söyleyen Mustafa Terdi ise “Kendimi bildim bileli çiftçilik yapmaktayım. Kavunlarımızı ektik, Allah’a çok şükür bu vaziyete getirdik. Bu kavunlarımız artık Kırkağaç’ımızla özdeşleşmiş bir kavun. Yaklaşık 300 yıldır sürekli aynı tohumu ekmekteyiz. Tohumumuzu kendimiz alıyoruz, organik olarak yetiştiriyoruz. Bir sıkıntımızda diğer hibrit kavunlara nazaran tohumunu kendimiz aldığımız için verimi biraz daha düşük oluyor. Hastalıklara dayanması daha az ama çok şükür bizim topraklarımızla özdeşleşmiş bir kavun. Yetiştirmekten de memnunuz, mutluyuz. Tüm Türk çiftçisine Allah kolaylık versin yardım etsin” diye konuştu.

Yine çocukluktan beri çiftçilik yaptığının altını çizen Faika Açak “Çocukluğumuzdan beri bu işin içindeyiz, çekirdekten. Tohumlarımızı ekiyoruz, sonra seyreltip çabalıyoruz. Bir hafta sonra onlar yerli yerinde bırakılıyor. Ağustos’un 20’si gibi hasat ediyoruz” derken Cengiz Açak isimli çiftçi de şunları söyledi:"Üretimle ilgili çeşitli alternatif ürünler arıyoruz ama genelde bizim Kırkağaç’ımızın olmazsa olması kavun. Sırıkta, askıda, tadı ve nefaseti olsun Kırkağaç’ımıza özdür. Gelenekten gelen ve yıllardır üretilen Kırkağaç’ın kavununu ektik ve şu anda çapa yapıyoruz. Bunların çeşitli cinsleri çok ama onların ekimi ve hasadı erken oluyor. Bizim kavunumuz, çapadan sonra seyreltme gibi yapılan işlemlerin ardından en kötü ihtimalle 15 Ağustos’tan sonra Eylül’e kadar 1 aylık sürede hasadı yapılır, kışlık kavunlar asılır.”