Kimya Vadisi, Türkiye’nin ithalat açığını önlemeyi hedefliyor

( ADANA -ÖZEL)- Son aşamaya gelinen Kimya Vadisinde sanayicilerle "know-how" transferi yapılacak- Kimya Vadisi’nin Proje Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Serin:- "Projeler hem istihdama hem de üretime katkı sağlayacak" ADANA



- Adana’da Çukurova Üniversitesi’nde bulunan Çukurova Teknokent içerisinde kurulan Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi ‘Kimya Vadisi’ projesinde son aşamaya gelindi. Nisan ayı içerisinde açılışı planlanan Kimya Vadisi’nin Proje Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Serin, “Türkiye’deki sanayicilerimizin ithal ettiği katma değeri yüksek kimyasalları nasıl üretileceği bilgisini bu proje ile ortaya çıkararak sanayicilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 28’ini kimyasal ürünler oluştururken, Türkiye’nin kimyasal madde üretim ve ticaretindeki payı ise sadece yüzde 1. Bu payı arttırmak içinde Adana’da bulunan Çukurova Üniversitesi bünyesindeki Çukurova Teknokent içerisinde ‘Kimya Vadisi’ kuruldu. Çukurova Kalkınma Ajansı’nın güdümlü proje desteği ile kurulan ve Nisan ayında açılması beklenen vadide, sanayicilere Türkiye’de üretilmeyen kimyasalları nasıl üretecekleri konusunda ‘Know-how’ transferi yapılacak. Çukurova Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle, 5 milyon lira maliyetle kurulan Kimya Vadisi Projesi’nin yürütücülüğünü Çukurova Teknokent üstlenirken Adana Sanayi Odası, Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Ticaret Odası, Adana Organize Sanayi Bölgesi, Akdeniz İhracatçıları Birliği ve Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü destek veriyor. Üretim teknolojisi geliştirilecek Kimya Vadisi’nde gıda, ambalaj, otomotiv, tarım, tekstil ve kozmetik sektörlerinde kullanılan katma değeri yüksek kimyasalların üretim teknolojisi geliştirilecek. Fizibilitesi yapılan kimyasallar girişimcilerin ve sanayicilerin bilgisine sunulacak. Ana çalışma konularını pestisit, gübre, ilaç, sentetik boyar maddeler ve lifler, sabun, sentetik tatlandırıcılar, ambalaj plastikleri ve yapay kauçuklar oluşturacak. İHA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kimya Vadisi’nin Proje Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Serin, ithal kimyasalları Türkiye’de üretmek amacıyla yola çıktıklarını belirtti.

Serin, “Sanayicimizin ithal ettiği katma değeri yüksek kimyasalların nasıl üretileceği bilgisini burada ortaya çıkararak sanayicimizin hizmetine sunacağız. Bizim tespit ettiğimiz 5 proje ile ilgili hemen hemen çalışmaları tamamladık ve bunun arkasına tespit ettiğimiz 10 kimyasalla ilgilide çalışmalara başladık. Kimya Vadisi sanayiciye açık, sanayici gelip bu imkanları kullanabilecek. Üniversite hocalarımız da kullanacak, ortak çalışmalar da yapılacak” diye konuştu.

Know- how transferi yapılacak Serin, sanayicilere Türkiye’de üretilmeyen kimyasalları nasıl üretecekleri konusunda know-how transferi yapacaklarını anlatarak, “Bizim yapmak istediğimiz, özellikle sanayicilerimizin daha sonraki süreçte ithal ettiği ve üretmek istedikleri kimyasalları bu gördüğünüz alanda pilot üretimlerini gerçekleştirmek. Know- how’ı ortaya çıkararak sanayicimizin hizmetine sunacağız. Mevcut kimya sektörünün yaklaşık 300 bin civarında sektöre katkı sağladığını görüyoruz yani istihdam sağlıyor. Bizim buradan üreteceğimiz projelerle hem istihdama, hem kimya sektörüne hem de ihracata katkı koyacağız” dedi.

“Örnek model bir proje” Bu projenin Türkiye kimya sektörüne büyük katkı sağlayacağını belirten Prof. Dr. Selahattin Serin, daha sonra şunları söyledi: “Burası model bir proje yani Türkiye’de kimya vadisi gibi bir projenin başka bir yerde olduğunu ben duymadım. Bizimki örnek model bir proje olarak başladığında inanıyorum ki başka üniversitelerde de görünür hale gelecek. Bu tip projeler, hayata geçirilmek suretiyle önemli sayıda ithal edilen kimyasalın ülkemizde üretilebilir hale gelmesi ve buna bağlı olarak ithalatın azaltılıp ihracatın artırılması mümkün olabilecek. Bence önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu 5 projenin hayata geçirilmesi ile binlerce insana istihdam sağlamak mümkün olacak.”



