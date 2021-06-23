Karaman’dan Asya ve Avrupa ülkelerine kiraz ihracatı

-Kiraz toplayan işçiler

-Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ile röp

-Ziraat Mühendisi Eyüp Özkan ile röp

-İhracat firmasının çalışanı Kerem Bulut ile röp

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( KARAMAN ) -- Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram:- “Karaman son yıllarda kiraz üretiminde Türkiye’de söz sahibi illerden biri haline geldi” KARAMAN



- Karaman’da üretilen 32 kalibre kirazlar Asya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Kalite ve lezzetiyle ön plana çıkan kirazlar 1 yıl önceden dalında satılıyor. Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Karaman’da üretilen kirazın iklim şartları nedeniyle çok kaliteli olduğunu söyledi.



Üretilen kirazın Asya ve Avrupa ülkesine ihraç edildiğini kaydeden Bayram, “Karaman son yıllarda kiraz üretiminde Türkiye’de söz sahibi illerden biri haline geldi. Yaklaşık 2 ay süren bir hasadımız var. Şuan bulunduğumuz bahçe 150 dekarlık oldukça büyük bir bahçe. Bu bahçede üretilen kirazlar yaklaşık 30 ila 32 kalibre büyüklüğündedir. Bu da bu kirazların direkt olarak ihracata gitmesi demektir. Karaman’da üretilen kaliteli kirazlar Asya ve Avrupa ülkelerine gidiyor. Karaman’da son yıllarda özellikle dağ köylerimizde kiraz üretimi alternatif ürün olarak üretilmeye başlandı. Şuan için Karaman’da 400 bine yakın kiraz ağacı var. Geçtiğimiz yıl kirazda 15-20 bin ton arasında bir rekolte olmuştu. Fakat bu yıl Nisan ayında yaşanan don nedeniyle rekoltenin biraz düşük olacağını tahmin ediyoruz. Ama yine de 10 bin tonun üzerinde bir rekolte bekliyoruz” dedi.

“Üretim maliyetlerimiz yükseldi” 150 dekarlık bahçelerinde kiraz üretimi yaptıklarını söyleyen Ziraat Mühendisi Eyüp Özkan, “Bu yıl ürettiğimiz kirazda rekolte biraz düşük. Bunun da sebebi kış mevsiminin kurak geçmesine bağlı olarak iklimin değişmesidir. İşçi maliyetlerimiz geçen yıla oranla yüzde 20 arttı. Geçtiğimiz yıl işçinin günlük çalışma ücreti 75 lirayken, bu yıl 90 liradır. Buna bağlı olarak yine gübre ve ilaç fiyatları yüzde 30 yükseldi. Kirazda kilo başına üretim maliyetimiz 8 liranın üzerine çıktı” diye konuştu.

İhracat firmasının kontrol çalışanı Kerem Bulut ise, “Firma olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da Karaman bölgesinde kirazımızı aldık. Buradan aldığımız kirazları dünyanın bir çok ülkesine ihraç ediyoruz. Bu bölgenin kirazları kalitesiyle ve büyüklüğü ile son derece kaliteli. Onun için ihracatta hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz" dedi.

(MD-FM-

