İZMİR - Pakdemirli: 'Türkiye pandemi sürecini Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başarıyla yürütmüştür'
İZMİR - Pakdemirli: "Türkiye pandemi sürecini Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başarıyla yürütmüştür" - 16. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 16. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı stantlarını gezmesi - Bakan Pakdemirli'nin, fuarı gezen bir çocuğa fidan ve dergi hediye etmesi - Pakdemirli'nin konuşması - Pakdemirli: - "Türkiye pandemi sürecini Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başarıyla yürütmüştür"İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 16. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılış programına katıldı. (1)
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