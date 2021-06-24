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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İZMİR - Pakdemirli: 'Türkiye pandemi sürecini Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başarıyla yürütmüştür'

İZMİR - Pakdemirli: 'Türkiye pandemi sürecini Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başarıyla yürütmüştür'

İZMİR - Pakdemirli: "Türkiye pandemi sürecini Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başarıyla yürütmüştür" - 16. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 16. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı stantlarını gezmesi - Bakan Pakdemirli'nin, fuarı gezen bir çocuğa fidan ve dergi hediye etmesi - Pakdemirli'nin konuşması - Pakdemirli: - "Türkiye pandemi sürecini Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başarıyla yürütmüştür"İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 16. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılış programına katıldı.
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Demirli Expo 

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