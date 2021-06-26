İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mevcut güzergah 5 ayrı alternatif arasından bilimsel çalışmalara göre en makul ve verimli hat olarak seçildi'
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mevcut güzergah 5 ayrı alternatif arasından bilimsel çalışmalara göre en makul ve verimli hat olarak seçildi" - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni”nde konuştu.
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