İncirin fiyatı cep yakıyor

- Kayseri’de semt pazarlarında satışa sunulan incirin fiyatı cep yakıyor. Pazarda bu hafta en çok zamlanan ürünün incir olduğunu söyleyen Pazarcı Bülent Çukurçam, “Bu hafta zam şampiyonu incir, 20 TL’ye satıyoruz” dedi.

Haftanın her günü kentin farklı bölgelerinde vatandaşlara hizmet veren semt pazarlarında daha önceki dönemde 10 TL’ye satılan incir bu sene 20 TL’ye satılıyor. Pazarcı esnafı incirin fiyatının yüksek olduğunu söyleyerek, vatandaşların incire çok nadir talep gösterdikleri dile getiriyor. Pazarda fiyatların gayet normal olduğunu ancak bu hafta sadece incirin zamlı satıldığını ifade eden Pazarcı Olcay Yıldırım, “Pazarlarımızda fiyatlar gayet normal. Ancak vatandaşın alım gücü olmadığı için pahalı oluyor. Şu anda incirin fiyatı yüksek ama yok. Olmadığı için şu anda yüksek. Yani insanlar almak istiyor ama incir yok. Onun için fiyat doğal olarak yükseliyor. Az yetiştiği için, ihracata gittiği için ve iç piyasaya az kaldığı için yüksek geliyor. Alında her şey ucuz. Domates, biber, patlıcan ucuz. Bu sene sadece biraz meyve kıymetliydi oda üretimden dolayı. Üretim olmadığı için meyve kıymetli oldu. Şeftali hala 10 TL’ye satılıyor. Üzümün fiyatı uygun 4-5 TL’ye satılıyor. Bu şekilde olamayan ürün kıymetli oluyor” dedi.

Seyyarlar satıcılardan dolayı fiyatların sürekli değiştiğini, ürünlerin bozulduğunu ve hiçbir şeyin çizgisinde gitmediğini dile getiren Yıldırım, “Ben 50 yaşındayım 10 yaşında beri pazarcıyım. Benim bilip yaşadığım kadarı ile Kayseri’de 40 senedir bir seyyar problemi var. Oysaki kanun bellidir ve seyyar satıcılık yasaktır, işportacılık yasaktır. Bugün her parkta ağaç altında domates ve patlıcan satan var. Her caminin önünde mutlaka satış yapan var. Artık Kayseri’deki park ve cami sayısını söylemeye gerek yok. Biz burada yer kirası veriyoruz, vergilerimizi ödüyoruz, işçi çalıştırıyoruz. Ancak seyyarlar karşımıza geçerek rakip oluyorlar. Öyle olunca da iş potansiyelinde belli bir düşüklük meydana geliyor. Bu iyi bir durum değil. Ürünler bozuluyor ve ürünler satılmaması gereken paralara satılıyor. Ürünün fiyatı sürekli değişiyor bir gün ucuz bir gün pahalı oluyor. Yani seyyardan dolayı hiç bir şey çizgisinde gitmiyor. Vatandaşlarımızı pazarlara davet ediyoruz. Bizim Kayseri halkımız pazara alışkındır” diye konuştu.

Çukurçam, “Şu anda fiyatlarımız uygun. Mandalina yeni çıktı 5 TL, elma, erik, üzüm 5 TL, armut, şeftali 7,5 TL’ye satıyoruz. Bu hafta zam şampiyonu incir 20 TL’ye satıyoruz. Bu sene incir az geldi az olmasından dolayı da fiyat yüksek. Müşterilerimiz fiyata yüksek diyorlar ama bir manava ya da markete göre ürünlerimiz baya uygun. Pazar markete, manava göre çok çok daha uygun. Markette şeftali 18 TL’ye kadar şeftali var. Pazarda en kaliteli şeftali 10 TL’ye satıyoruz. Müşterilerimizi pazara bekliyoruz fiyatlarımız gayet uygun” ifadelerini kullandı.