İkinci el araç satışları durma noktasına geldi

ADANA



- Dolardaki belirsizlik ve korona virüs nedeniyle ikinci el araç piyasasında satışlar adeta durma noktasına geldi. Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkan Vekili Kubilay Yardım, “Dövizdeki dalgalanma ve son kararlardan dolayı bir durgunluk oldu. Pandemiden dolayı ‘0’ araç üretimi yine durursa ikinci eldeki talep patlaması ve fiyatın yükselmesi devam edecektir“ dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ‘0’ araç üretiminin kontrollü başlaması ve vatandaşların aylarca kuyrukta beklemesi nedeniyle ikinci el araca rağbet arttı. Bu sefer de ikinci el araç fiyatları kontrol edilemeyecek duruma gelerek ‘0’ fiyatını geçmeye başladı.

Bazı modellerde ise fiyatlar neredeyse 3 kat arttı.Son dönemde yaşanan kurdaki dalgalanmalar ise satışları adeta durma noktasına getirdi.Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkan Vekili Kubilay Yardım, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Dövizdeki dalgalanma ve son kararlardan dolayı bir durgunluk oldu. Ancak ne olacağını tam bilemediğimizi için çok net olmamakla beraber bu pandemiden dolayı kapanmalar devam ederse yeni ‘0’ araç üretilemeyeceği için ikinci elde ki bu yükselme ve talep patlaması devam edecektir. Ancak ‘0’ araç gelirse ve döviz kurundaki bu dalgalanmalar geçerse piyasanın normale döneceğini düşünüyoruz” dedi.

"Fiyatlar bir miktar daha yükselecektir"Fiyatlarda yine artış olacağının sinyalini veren Yardım, “Çok büyük bir yükselme olmasa bile araç bulamayacağımız ve talep çok olduğu için bir miktar daha yükselecektir. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de internetteki siteler aracılığıyla herkesin kafasına göre bir fiyat yazması ve denetim olmaması. Bu alıcıları da mağdur ediyor. Bu insanlar belli başlı galerici ve yetki belgesi olan şahıslardan alırlarsa karşılarında her zaman bir muhatap bulabilirler” diye konuştu.

"En kötüsü 5-10 bin lira prim yapıyor"Uzun yıllardır sektörde böyle bir artışın yaşanmadığını anlatan Kubilay Yardım, “İthal edilen araçlar dövizle geldiği için dövizdeki dalgalanmalar her zaman fiyatları etkilemiştir ama hiçbir zaman bizim burada üretilen araçlarımızda ne bu kadar bekleme süresi ne de bu kadar yüksek fiyat artışı görmemiştik. Bunun sebebi de yeni araç üretiminin olmaması ve pandemi nedeniyle toplu taşımadan kaçınıp özel araçların kullanılmak istenmesi. Eskiden bir araç 3-5 ayda en fazla 5 bin lira artarken şimdi en kötü araç her ay 5-10 bin lira prim yapıyor” dedi.

"175 bin liralık araç 270 bin lira oldu"Kendisinin 2 ay önce 175 bin liraya bir araç sattığını ancak o aracın fiyatının şu anda 270 bin liraya çıktığını belirten Yardım, “Ben o aracı sattığımda 5-10 bin lira para kazanmıştım. Eğer o aracımız şu anda dursaydı fiyatı 250-270 bin lira arasında olacaktı. Satmak mı karlı, yoksa satmamak mı biz bile tereddüt eder duruma geldik. İnşallah fiyatlar dengelenecektir. Bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Devletin internet üzerinden araç satışı ilanı verilen sitelere denetim yapması gerektiğini de söyleyen Yardım, “Bu sitelerin düzenli kontrol edilmesi vergi kaçakçılığını önleyecektir. İnsanlar ilan verip hiç olmayan aracı satıp, kapora alıp mağdur edebiliyorlar. Bu tip sitelerin önüne geçilebilir. Devletin el atması iyi olacaktır” dedi.

“İnternette en yüksek fiyat baz alınıyor"Kentte uzun yıllar oto galericilik yapan Hakan Canatar ise normalde yüzde 5-10 kar marjıyla çalıştıklarını ancak pandemiden sonra araç bulmakta güçlük çektiklerini ve fiyatların dalgalandığını söyledi.



Canatar, “Normalde eskiden bir aracın fiyatı 50 bin lirayken internete birisi emsal bir araca 70 bin lira yazdığı zaman insanlar o kişiyi kaile almıyorlardı. Şuanda insanlar en üst rakamı kendine baz alıyor. Bugün bir aracın piyasası 110 bin lirayken 2 gün sonra 150 bin liraya çıkabiliyor” şeklinde konuştu.





