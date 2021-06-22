IĞDIR - Pakdemirli: ''Bugünlerde kuraklığı yaşıyoruz, bununla ilgili gerekli tedbirleri aldık almaya da devam ediyoruz''
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması - Bakana hediye takdimi - Dua edilmesi - Açılış kurdelesinin kesilmesi - Açılan Meteoroloji 16. bölge müdürlüğüPakdemirli:''Bugünlerde kuraklığı yaşıyoruz.Bununla ilgili gerekli tedbirleri aldık almaya devam ediyoruz''IĞDIR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Iğdır Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün açılış programında konuştu. (3)
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