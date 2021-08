Iğdır’da yetiştirilen yerli ürünler Nahçıvan Yolu üzerinde sergileniliyor

-Satıcılardan Yılbay Demirci ile yapılan röportaj

-Çiftçilerden Erkan Manaz ile yapılan röportaj

-Van'dan meyve sebze almaya gelen Fırat Ok ile yapılan röportaj



( IĞDIR -ÖZEL) IĞDIR



- Iğdırlı çiftçiler tarafından yetiştirilen birçok meyve ve sebze Nahçıvan yolu üzerinde satışa sunuluyor. Burada satılan ürünler aynı zamanda yurt içine ve yurt dışına ihraç ediliyor. Doğu’nun Çukurovası olarak bilinen Iğdır’da çiftçiler tarafından tarlalarda yetiştirilen birçok meyve ve sebze Iğdır-Nahçıvan Karayolu üzerinde bulunan Melekli ilçesinde yol kenarlarına kurulan tezgahlarda satışa sunuluyor. Tamamen Iğdır’da yetiştirilen ürünlerin satıldığı bölgede çiftçiler, traktörlerine yükledikleri meyve ve sebzeleri buralarda bulunan komisyonculara satarken komisyoncular ise bu ürünleri hem yurt içine hem de yurt dışına satarak kentin ekonomisine katkı sağlıyor. ‘Bu ürünleri Nahçıvan yolu üzerinde satıyoruz’ Çiftçilerin tarlalarından topladığı ürünleri satın alarak kendisine ait yol kenarında bulunan işletmede satışa sunan Yılbay Demirci, “Iğdır’ın yerli ürünü olan kavun, karpuz, domates, patlıcan, biber gibi bütün meyve ve sebzelerin hepsini kendi çiftçimiz üretiyor. Bu ürünleri Nahçıvan yolu üzerinde satıyoruz. Bu ürünlerin tamamını hem yurt içine hem de yurt dışına ihraç ediyoruz. Burada sadece Iğdır’a ait olan yerli ürünleri satıyoruz. Bu ürünlerin tamamı Iğdırlı çiftçilerin ürünüdür. Çiftçi ürettiği ürünleri buraya getirir bize satar biz de burada bu ürünleri satarak değerlendiririz. Günlük burada 20-30 ton kadar kavun tüketiliyor. 10 ton ile 20 ton arasında karpuz tüketiliyor. Diğer ürünlerde bu aralıklarda tüketiliyor.” dedi.

‘Kendi ürünlerimizi yetiştiriyoruz’ Sattıkları ürünlerin tamamen Iğdır’a özgü ürünler olduğunu dile getiren çiftçilerden Erkan Manaz, “Kendi ürünlerimizi yetiştiriyoruz. Kerimbeyli köyünde yetiştirdiğimiz bu ürünleri Nahçıvan yolu üzerinde bulunan Melekli ilçesine getirdik. Komisyoncular aracılığıyla ürünlerimiz Iğdır şehir içine ve şehir dışına satılıyor. Piyasa biraz düşük olduğundan dolayı bugün satışlarımız biraz azalmış bulunmakta.” ifadelerini kullandı. ‘Burası da bizim için bir ekmek kapısı’ Van’ın Özalp ilçesinden Iğdır’a buradaki ürünleri almak için geldiğini kaydeden Fırat Ok isimli alıcı ise şu şekilde konuştu: “Van’ın Özalp ilçesinden geliyorum. Her sene Melekli bölgesine gelip burada Iğdır’ın yerli ürünlerini satın alarak götürüp Van’da satıyoruz. Burası da bizim için bir ekmek kapısı. Buradaki ürünler kimyasal hiçbir ürün kullanılmadan yetiştirilen ürünler. Iğdır’ın iklimi de buna çok uygun. O yüzden her sene gelip burada alışverişimizi yapıyoruz. Güvenilir ve temiz ürünler olduğu için çok memnun kalıyoruz.”