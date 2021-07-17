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IĞDIR - Belediyenin canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
IĞDIR - Belediyenin canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

IĞDIR - Belediyenin canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

- Kurban pazarında hareketlilik - Satıcı Yusuf Yanar ile röportaj - Ahmet Keser ile röportaj - Vatandaşların pazarlık yapması Iğdır Belediyesinin canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyorIĞDIR (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Iğdır 'daki canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor. Iğdır Belediyesinin kurduğu canlı hayvan pazarında, ilçe ve köylerden kamyonlarla getirilen büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıktı.Tüm önlemin alındığı pazarlarda, kurbanlık almak isteyenler ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor.Pazarda, küçükbaş hayvanlar 800 ila 1500, büyükbaş hayvanlar ise 5 bin ila 23 bin lira aralığında alıcı buluyor.Satıcı Yusuf Yanar AA muhabirine, pazarda herkesin bütçesine göre büyük ve küçükbaş kurbanlık bulunduğunu belirterek, "Müşterilere hayvanın etine, yaşına göre belirlediğimiz fiyata kurbanları satıyoruz. Kurbanlık koç ve koyunların çiftinin fiyatı 2800 başlayarak 3500 liraya kadar satılabiliyor. Bu yıl mevsimler biraz kurak geçtiği için fiyatlar geçen yıla göre daha düşük. Alıcılar pazarda bu yıl geçen yıl fiyatına, hatta daha düşük fiyata kurban bulabiliyor." dedi.
Ahmet Keser de pazarda bayram bereketinin olduğunu belirterek, "Pazarlığımızı yaptık, 5 bin liraya büyükbaş bir kurbanlık aldık. Allah hayırlı, mübarek etsin, aldığımız kurbanlığın fiyatı küçükbaş hayvana göre daha uygun" şeklinde konuştu.

Büyükbaş Hayvanlar Muhabir Hayvan Pazarı Büyükbaş Hayvan Hayvancılık 

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