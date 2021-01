'Her şeyin turşusu çıktı'

-Değişik sebze, meyve ve yemeklerin turşusu

-Turşucu Zakir Tozlu ile röportaj

( SAMSUN )- 110 çeşit turşu görenlerin ağzını açık bırakıyor SAMSUN



- Samsun’da bir turşucu muz, çilek, karpuz ve midye dolmanın da bulunduğu 110 çeşit meyve, sebze ve yemeğin turşusunu kurdu. Karadeniz halkı tarafından oldukça sevilen ve tüketilen turşu, pandemi döneminde eskiye oranla daha fazla rağbet görmeye başladı.

Bilindik turşuların yanı sıra yeni çeşitler de oldukça ilgi çekiyor. Genellikle lahana, biber ve salatadan yapılan turşulara alışkın olan vatandaşlar muz, nar, çilek ve karpuz gibi meyvelerin turşusunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Turşucu Zakir Tozlu, değişik ürünlerin turşularına yaşanan rağbetin ardından 1 yıl içerisinde 65 olan turşu çeşidini çoğaltarak 110’a kadar yükseltti. “Çeşidi çoğaltmak için sürekli yeni ürünler deniyoruz” Turşu çeşitliliğini çoğaltmak içi gördüğü her ürünün turşunu yapmaya çalıştıklarının altını çizen Zakir Tozlu, “Pandemi dönemiyle birlikte satışlarımız eskiye oranla arttı. Uzmanlar turşu, turşu suyu ve sirkenin bağışıklık istemine iyi geldiğini söylemişti. Bunun da satışlarda etkisi oldu. İşimizi severek yaptığımız için turşularla ilgili çeşitliği çoğaltmak için devamlı bir şeyler deniyoruz. Şu anda 110 çeşit turşu tezgahlarımızda hazır bulunuyor. Bunun çeşidinin 150’ye kadar çıkartmayı düşünüyoruz. Değişik ürünleri turşu yapmaya meyveler ile başladık. Mandalina, limon, elma, çilek, erik, nar, kuşburnu, patlıcan, karpuz gibi ürünlerle işe başladık. Daha sonra talep görünce karpuz kabuğu, midye dolma, biber dolması, ceviz ve fındık gibi ürünlerle çeşidimizi çoğalttık” dedi.

“Hamileler en çok erik turşusuna aş eriyor” Hamilelerin en çok erik turşusuna aş erdiğini ifade eden Tozlu, şunları söyledi: “Meyve turşularında daha çok limon, mandalina, karpuz kabuğu gibi çeşitler rağbet görüyor. Halimeler özellikle bu turşuları tercih ediyorlar. Hamilelerin canı en çok erik turşusu aş eriyor. O da her zaman tezgahlarımızda bulunuyor. Can erikten yapılan çıtır çıtır turşularımızı bolca tüketiyorlar. Fiyatlar; kilogram bazında 15 TL ile 30 TL arasında değişiyor. Değişik ürünlerin turşunu ilk kez gören herkes önce bir şok oluyor. Çok enteresan olduğunu belirtip, mutlu oluyorlar.” (ED-SLH-Y)



