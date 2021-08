Gurbetçiler esnafın işlerine hareket getirdi

-Altın tezgahından detaylar

KAYSERİ



- Yaz aylarında yurt dışından memleketlerine tatil için gelen gurbetçiler, esnafın işlerinde hareketlenmeye sebep oldu. Her sene yaz aylarında yaşadıkları ülkelerden memleketlerine gelen gurbetçi vatandaşlar, esnafın işlerinde hareketlilik yaşanmasını sağladı. Sarraf Mustafa zağlı, geçen yıldan ertelenen düğünler nedeni ile satışlarının normal seyirde olduğunu söylerken, Pastırmacı Yasin Güzel de, dövizdeki hareketlenmenin gurbetçileri olumlu yönde etkilediğini belirterek, “Gurbetçiler bu sene alış verişe daha fazla yöneldi” dedi.

Gurbetçilerin geçen yıl aldıkları altınları düğünler ertelendiği için takamadıklarını fakat satışların normal düzeyde ilerlediğini söyleyen Sarraf Mustafa Zağlı, “Altın fiyatları son 2-3 aydan itibaren normal bir seyirde. Çeyrek altın 825 TL’den satılıyor ama 5 TL de olsa ara ara inip çıkarak devam ediyor. Altın uzun vadede bir yatırım aracıdır. Gurbetçilerimizin de gelmesi piyasaya bir canlılık katmaktadır. İhtiyaç dahilinde herkes kendi bütçesine göre alıyorlar ve yatırım yapıyorlar. Birkaç hafta sonra altın yavaş yavaş ivme kazanır. Tabi bu konuda dış kaynaklı verilerde önemli faizlerin hareketleri, konut satışları altını etkiliyor. Yıl sonunda altın fiyatları tahminimce bin 960 ve 2 bin dolat onsu görürse çeyrek altında 900-920 TL arasını görebilir. Gurbetçilerin gelmesi piyasayı etkiledi ama tam istediğim randımanı yakalayamadık. Geçen sene gelmeyen gurbetçi arkadaşlarımızın düğünleri ertelendi. Düğünlerini bu seneye aktardılar. Yani geçen sene almış oldukları bu sene takacakları için altını çok fazla etkilemediler. Yani altın normal seviyesinde gidiyor. Ancak birkaç hafta sonra altın trendi yukarı doğru hareketlenebilir” dedi.

Gurbetçilerin gelmesinin sayışları olumlu yönde etkilediğini söyleyen Pastırmacı Yasin Güzel de, “Şu anda pastırma ve sucuk fiyatlarımız geçen aylara nazaran aynı fiyatta devam ediyor. Yani şu anda bir artış yok. Et sucuklarımız 55-60 TL’den başlıyor, 110 TL’ye kadar farklılık gösteriyor. Pastırma fiyatlarımızda 130’den başlıyor, 200 TL’ye kadar etin kısmına göre değişiyor. Gurbetçilerimizin gelmesi bizi çok iyi etkiliyor. Gurbetçilerimiz geliyor orada 1 yıl boyunca yiyecekleri kadar pastırma ve sucuklarını alıyor, götürüyorlar. Geçen seneye nazaran döviz fiyatlarının da yüksek olmasından dolayı bu sene alışverişe biraz daha fazla yöneliyorlar. Giyim, pastırma, sucuk ve diğer sektörlerde biraz canlanma var. Gurbetçilerimizin gelmesi bizim için çok iyi oluyor. Gurbetçi olsun ya da yerli halkımız olsun her zaman sofralarında pastırmalarını, sucuklarını bulundurmalarını öneriyorum. Azda olsa alıp, dolabımıza koyalım. Bu elimizde bulunan kültürü kaybetmeyelim” ifadelerini kullandı.