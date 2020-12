Gümüşhane’de pestil ve köme satışlarına Erdoğan dopingi

--Pestil detayı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cuma günü kendisini takip eden gazetecilere pestil ve köme ikramı sırasında sarf ettiği “Bununla beslenene Covid bulaşmaz, bununla beslenin Covid'den kurtulun” ifadelerinin ardından pestil ve kömenin anavatanı Gümüşhane’de satışlar arttı. Türkiye’nin en kaliteli pestil ve kömesinin üretildiği ve 30’dan fazla işletmenin bulunduğu Gümüşhane’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cuma namazı çıkışı Üsküdar’da sarf ettiği ifadelerinin ardından doğal enerji kaynağı olan pestil ve kömeye ilgi arttı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle internet üzerinden pestil ve köme satışlarının adeta patladığını kaydeden Gümüşhane Pestil ve Köme Üreticileri Birliği Başkanı Abdulbaki Kara, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından sonra sektörde 3 gün içerisinde gözle görülür bir şekilde artış yaşandığını söyledi.



“Cumhurbaşkanımızın açıklamaları ürünlerimizin değerini bir kez daha ortaya koydu” Gümüşhane’de pandemiden sonra pestil üreticilerinin birçoğunun e-ticarette önemli atılımlar yaptığını kaydeden Kara, “Cumhurbaşkanımızın açıklamaları ürünlerimizin değerini bir kez daha ortaya koydu. Covid-19 süreciyle birlikte insanlar fiziki alışverişten uzaklaştı. Herkes e-ticaret kanalıyla alışverişini yapıyor. Gümüşhane’de de Nisan'dan itibaren bundan çok güzel bir şekilde faydalandı ve faydalanıyor. Hafta sonu özellikle tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağının olması bu ilgiyi kat be kat artırdı” dedi.

Pestil ve kömenin Covid-19 sürecinde destekleyici ürün olarak çok önemli bir parametre olduğunu bunun sebeplerinden birisinin de ürünlerin ham maddesi olan dut pekmezi olduğunu dile getiren Kara, “Gümüşhane'nin dutu gerçekten çok önemli. Besin değerleri açısından çok yüksek vitaminler barındıran pekmezden oluşan ve aynı zamanda Giresun'un, Ordu'nun fındığı ile ve bölgemizin cevizi ile meydana getirdiğimiz ürünler. Cevizde bol miktarda omega var. Fındıkta hakeza öyle. Bunlar tamamen insan vücuduna gerçekten sağlıklı ve takviye edici ürünler. Dut pekmezinin tabi çok önemli özelliği var. Özellikle vücut direncini, vücuttaki bağışıklığı destekleyici bir ürün” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımızın bir sözüyle beraber insanların pestil ve köme olan güveni kat be kat arttı” Satışlarda dut pekmezi ve Kuşburnu ürünlerinin de arttığını ifade eden Kara, “Biz Gümüşhane’yi tercih eden tüm tüketicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle şükranlarımızı arz ediyoruz. Çünkü katma değerli bir ürün üretiyoruz ama malumunuz reklamsız olmuyor. Cumhurbaşkanımızın bir sözüyle beraber insanların pestil ve köme olan güveni kat be kat arttı. Bunu da bizler gözlemledik. Gümüşhane olarak her zaman en kaliteli, en güzel pestil köme üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Hafta sonu hem Covid-19’dan dolayı sokağa çıkma yasakları hem de sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra yüzde 20’lik bir artış oldu satışlarımızda” Sektörde internet alanında faaliyet gösteren www.gumushaneden.com firmasının genel müdürü Mustafa Akbulut ise “Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Üsküdar'da pestil ve kömeye dair sözlerinden sonra satışlarımızda gözle görülür bir yükseliş oldu. Gerçekten doğal ürünlerle yapılan pestil, köme ve yan ürünleri insan bünyesini iyi güçlendirdiği için sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi güçlü bünyeye hiçbir virüs Covid-19 dahil hiçbir virüs giremez. Sağlıklı beslenmek için güzel ürünler bunlar. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz de müşterilerimize bu dönemde güçlü kalmaları için pestil köme ve tatlılarıyla beslenmelerini öneriyoruz. Hafta sonu hem Covid-19’dan dolayı sokağa çıkma yasakları hem de sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra yüzde 20’lik bir artış oldu satışlarımızda” ifadelerini kullandı. Gümüşhane'nin coğrafi işaretiyle tescilli yöresel ürünü olan dut pestili ve kömesi yalnızca dut pekmezi, bal, süt, şeker, un ve ceviz veya fındıkla yapılıyor. Gümüşhane pestili şehre özgü geleneksel gıdalardan birisi olmasının yanında enerji, vitamin ve mineral değeri oldukça yüksek bir ürün olması nedeniyle “Yenilebilir enerji” olarak tanımlanıyor. (RE-ÖS-Y)



