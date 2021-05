Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten işçilere 3 bin 300 TL promosyon desteği

-Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in İşçiler ile Görüntüsü



- Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, işçilere 3 bin 300 TL promosyon desteği vereceklerini müjdeledi. Verilecek olan promosyonun tek kuruşuna kadar çalışanların hesabına yatacağını söyleyen Başkan Şimşek “Promosyonları 872 tane personelimizin her birine 3 bin 300 TL olarak teslim edeceğiz” dedi.

Yeni yıl öncesi Gölbaşı Belediyesi'nde çalışan işçilerin en düşük maaşını 3 bin 325 TL yapan, 6 aylık maaş farklarını ise verdiği sözü tutarak ödeyen Başkan Ramazan Şimşek'ten salgın süreci sebebiyle zor günlerden geçen işçiye bir müjdeli haber daha geldi. İşçilerinin maaş promosyon ihalesinin sonuçlandığını ve maaş promosyonlarının, ihaleyi kazanan banka tarafından Kurban Bayramı öncesi Temmuz ayı itibariyle çalışanların hesaplarına yatırılacağını müjdeleyen Başkan Ramazan Şimşek "2020 yılında biliyorsunuz ki salgın ile karşı karşıya kaldık. Hem öğrencilerimiz hem vatandaşlarımız hem esnafımız kısacası herkes etkilendi. Biz de bu süreçte çalışmalarımızı devam ettirdik. Vatandaşlarımızı ve esnafımızı nasıl rahat ettirir nasıl yardımcı olabiliriz diyerek strateji geliştirdik. Bankalar ile yıllık promosyon ihaleleri yapılır. Geçmişte yapılan anlaşmaların yaklaşık 10 kat fazlasını yaptık. Hem belediyemiz kazandı hem de çalışanlarımız. Bu almış olduğumuz promosyonları 872 tane personelimizin her birine 3 bin 300 TL olarak teslim edeceğiz. İşçi kardeşlerimizin 3 bin 300 lira promosyon ödemesi Temmuz ayı itibariyle yapılacak. Bu sayede Kurban Bayramı öncesinde personelimize önemli bir destek sağlamış olacağız. Çalışanımızın vatandaşımızın yanındayız. Çalışanlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun. Allah güzel günlerde, sağlıkla harcamayı nasip etsin” diye konuştu.

"Esnafımızın da vatandaşımızın da işçimizin de yanındayız" Gölbaşı Belediyesi çalışanlarına teşekkürlerini ileten Başkan Ramazan Şimşek “Gerekirse projelerimizden vazgeçeriz ama esnafımızdan, vatandaşımızdan asla vazgeçmeyiz’ diyerek sağladığımız 1000 TL nakdi yardımla 1 500 esnafımızın bir nebze de olsa yaralarını sardık. En düşük işçi maaşımızı verdiğimiz sözü tutarak 3 bin 325 TL yaptık, 6 aylık maaş farklarını yatırdık. Bizler sizlerle güçlü sizlerle umutluyuz. İnşallah daha güzel günlerde daha güzel müjdelerimizle yüzünüzü güldürmeye devam edeceğiz. Gölbaşı Belediyesi’nde çalışan bütün çalışma arkadaşlarımızın tek tek gözlerinden alınlarından öpüyorum. Gece gündüz demeden cadde cadde sokak sokak kapı kapı vatandaşlarımızın yanında oldunuz. Biz de bunun altında olmayalım dedik. Esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yakında esnaflarımıza sürprizlerimiz var. Öğrencilerimize de sürprizimiz var onlara da çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah salgını en kısa zamanda atlatırız. Her şey daha yaşanabilir bir Gölbaşı için” açıklamasında bulundu. Personel ile bir araya gelen Başkan Şimşek ‘e işçiler de teşekkürlerini iletti.