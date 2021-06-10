Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
GAZİANTEP - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan un fiyatı açıklaması

GAZİANTEP - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan un fiyatı açıklaması

- Toplantıya katılan fırıncılar - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın açıklaması - Fırıncıların fotoğraf çektirmesi Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan un fiyatı açıklaması: - "Her yıl hasat zamanı un fiyatlarında gevşeme söz konusu olurken ilk defa bu sene un fiyatlarında hasat zamanı yüzde 25 - 30 fiyat artışı olmasını kabul etmemiz mümkün değildir" - "Bu konuda federasyon olarak Bakanlık ile diyalog halindeyiz. Üretim yapan un sanayicilerini bir kez daha bu fiyatları gözden geçirmeye davet ediyorum" - "Dolayısıyla undaki yüzde 30 artış ekmek fiyatlarına mutlaka olumsuz yansıyacaktır"GAZİANTEP (AA) - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, buğdayda hasat zamanı olmasına karşın un fiyatına zam yapıldığını belirterek, "Bu konuda federasyon olarak Bakanlık ile diyalog halindeyiz. Üretim yapan un sanayicilerini bir kez daha bu fiyatları gözden geçirmeye davet ediyorum." dedi.
Balcı, federasyon tarafından Gaziantep 'te bir otelde düzenlenen bölge toplantısının ardından yaptığı açıklamada, buğdayda hasat zamanı olduğunu söyledi.

Mayıs ayının sonunda bir çuval un fiyatının 130 - 140 lira civarında olduğunu ifade eden Balcı, an itibarıyla bu fiyatın 165 - 175 lira bandına yükseldiğini belirtti.
Hasat dönemi fiyatların düştüğünü ancak bu yıl böyle bir durumun söz konusu olmadığını dile getiren Balcı, şöyle konuştu:"Her yıl hasat zamanı un fiyatlarında gevşeme söz konusu olurken ilk defa bu sene un fiyatlarında hasat zamanı yüzde 25 - 30 fiyat artışı kabul etmemiz mümkün değildir. Bugüne kadar bu tür durumlarda Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü her zaman kendi görevi olan piyasayı süspanse etme görevini yerine getirdiği için bir iyileştirme söz konusu olmuştur. Ama hasat zamanı yüzde 30 artış konusunda Bakanlığımızın dün olduğu gibi bugün de acilen tedbir almasını bekliyoruz. Pandemi süresince, herkesin hassas olması gerektiği bir zamanda, un sanayicilerin hasat zamanı yüzde 25 - 30 fiyat artışı yapması kabul edilemez. Bu konuda federasyon olarak Bakanlık ile diyalog halindeyiz. Üretim yapan un sanayicilerini bir kez daha bu fiyatları gözden geçirmeye davet ediyorum."Bir gazetecinin, "Bu durum ekmek fiyatlarına yansır mı" şeklindeki sorusu üzerine Balcı, "Kaçınılmaz yani. Unun ekmekte maliyeti yüzde 33. Dolayısıyla undaki yüzde 30 artış ekmek fiyatlarına mutlaka olumsuz yansıyacaktır." dedi.

Fiyat Artışı Bölge Toplantısı Toplantı Diyalog Fırıncılar 

İlgili Foto Galeriler
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Bankaların Koronavirüs DestekleriBankaların Koronavirüs Destekleri
İkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisiİkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisi
Türkiyenin Yerli Otomobili TanıtıldıTürkiyenin Yerli Otomobili Tanıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili KullandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili Kullandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement