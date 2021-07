Fiskobirlik, 16 Ağustos'ta fındık alımına başlıyor

-LÜTFİ BAYRAKTAR RÖPORTAJ

-DETAYLAR



( GİRESUN )- Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: “Üreticilerimizin fındığını piyasada oluşan fiyatın bir miktar üzerinde alacağız”- “Fiskobirlik’ten tescil belgesi almayan hiç kimse başka bir fındığı Giresun tombul fındığı diye satamayacak” GİRESUN



- Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar tüm bölgelerde fındık alımlarına başlayacaklarını belirterek, “16 Ağustos’ta tüm bölgelerde alımlara başlıyoruz. Üreticilerimizin fındığını yine oluşan fiyatın bir miktar üzerinde peşin parayla, kapılarından nakliye ve hamaliye ücreti almadan fındığı almaya talibiz” dedi.

2021 yılı fındık sezonuna sayılı günler kaldı. Fındık Tarım ve Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) bu sezonda önceki yıllarda uyguladığı fiyat politikasını devam ettirecek. Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, bu sene piyasada oluşacak fiyatın bir miktar üzerinde bir fiyatla fındık almaya devam edeceklerini söyledi.



Bayraktar, “Fiskobirlik olarak bundan 4-5 yıl önce başlattığımız yürüyüşü her geçen yıl artırarak devam ettiriyoruz. Üreticiden fındığı piyasada oluşan fiyatın bir miktar üzerinde değer vererek, elimiz güçlendiğinde o bir miktarı artırarak kooperatifler aracılığıyla almak, entegre tesislerimizde nihai ürün halime getirmek ve bunu Türkiye’ye ve dünyaya satmak. Bu sezon kararımızı aldık. 16 Ağustos’ta tüm bölgelerde alımlara başlıyoruz. Üreticilerimizin fındığını yine oluşan fiyatın bir miktar üzerinde peşin parayla, kapılarından nakliye ve hamaliye ücreti almadan fındığı almaya talibiz. Ayrıca üreticilerimiz fındığını satmak istemiyor ve bırakacak yerimiz yok diyorlarsa depolarımızı emanete açmış durumdayız” dedi.

Fiskobirlik olarak her yıl belirlenen hedefi aştıklarını ifade eden Bayraktar, Fiskobirlik’in çok geniş bir potansiyelinin olduğu belirtti.

Bayraktar, “Net bir şekilde söyleyebilirim. Bir önceki yıla göre hedeflerimizi aştık. Zaten son 5 yıllık yürüyüşlerimiz hep böyle. Yani yüzde 30, yüzde 40, yüzde 50 hatta yüzde 100 büyüdüğümüz alanlar oluyor. Biz entegre tesislerimizde işlediğimiz fındık alanında da bir önceki yılı geçtik. Şimdi de gelecek yıl bu yılı geçmek istiyoruz. Fiskobirlik’in potansiyeli aslında çok geniş. Ama bir kısım finansal imkanlar lazım. Niye satabilmeniz için üretmeniz lazım, üretmek içinde yatırım lazım, yatırım içinde finansal kaynaklar lazım. Maalesef eldeki imkanlar kıt imkanlar ve bu imkanlarla yatırım yapmaya çalışıyoruz. Bu seneki planladığımız yatırım 30 milyon ve şu ana kadar yaklaşık 20 milyon lira gibi bir yatırımı yaptık” dedi.

“Fiskobirlik’ten tescil belgesi almayan Giresun fındığını kullanamayacak” Fiskobirlik tarafından 2001 yılında başvuruyla Giresun Tombul Fındığı, coğrafi işaret belgesi ile tescillendi. Bayraktar, Fiskobirlik’ten tescil belgesi almayan sanayicilerin herhangi bir fındığı Giresun tombul fındığı olarak satamayacağını ifade etti.

Bayraktar, “Giresun tombul fındığın coğrafi işaret belgesini aldık. Aslında çok kapsamlı bir adım. Tabi biz daha yeni uygulamaya başladığımız için tam yerleştiremedik ama, bu coğrafi işaret belgesi Giresunlu üreticilere çok büyük bir katkı sunacak. Tam anlamıyla uygulamaya koyabilirsek tabi. Bir kere hiç kimse başka bir fındığı Giresun tombul fındığı diye satamayacak. Biz Fiskobirlik’in başkanlığında oluşan yapı kendi denetim birimini kurdu. Bununla birlikte sanayicilerin Fiskobirlik’ten tescil belgesi almamışsa ve denetimde Giresun tombul fındık kullanmadığı anlaşılırsa tüm Türkiye’den toplatma yetkisine sahibiz. Yani tescil belgesi alsa bile bütün sanayiciler ürünlerinde Giresun tombul fındığı ismini kullanabilmesi için mutlaka üretimlerini Giresun tombul fındığının yetiştirildiği alan kabul edilen yerlerde yani Giresun’da yapmak zorunda kalacak. Yani Giresun bölgesinde daha hummalı bir faaliyet içerisinde olacağız” diye konuştu.

“Beklentimiz 27-28 lira gibi bir fiyat açıklanacak” Tarım ve Orman Bakanlığının rekolte tespit çalışmalarını tekrar yapması nedeniyle fındık fiyatının açıklanmasında gecikme yaşanıyor. Lütfi Bayraktar, beklentilerinin 27-28 lira civarı gibi olduğunu belirterek, “Tüm fındık piyasası ve fındık bölgesi her sezon sadece meseleyi fiyat üzerinden tartışıyor. Böyle olunca da çözümler hep günü birlik oluyor. Maalesef meselelere kalıcı çözüm üretemiyoruz. Fiyatlar çok oynak olunca insanların iyi beklentisi çok yukarda kötü beklentisi çok dipte oluyor. Dolayısıyla bu piyasayı oturtamadığımız için hep fiyat konuşuluyor. Benim şu anda gördüğüm hükümet 26-27-28 gibi bir fiyat açıklayacak gibi görünüyor. Ama üretici bundan memnun olur mu? Bir kısım memnun olacaktır ama beklentisi 30 olanlar var, 35 olanlar var. Görünen o ki 27-28 gibi bir fiyat açıklanacak gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.