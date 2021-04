Fındıkta yeni tehlike: Kozalak akarı

-- Kozalak akarından görüntü

-- TTB Başkanı Eyyüp Ergan ile röportaj

-- Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Sebahattin Arslantürk ile röportaj

-- Fındık üreticisi Sadık Ustaömeroğlu ile röportaj

-- Fındık bahçesindeki ilaçlamadan görüntü



( TRABZON )- Fındıkta Drakula ve Kahverengi kokarcanın ardından bu sefer de Kozalak akarı tehlikesi başladı- Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Sebahattin Arslantürk:- “Mücadele yapmadığımız taktirde gelecek sezonda rekolteyi son derece olumsuz yönde etkileyecek” TRABZON



- Karadeniz Bölgesi’nin önemli geçim kaynaklarından biri olan ve her yıl milyon dolarlık ihracatın gerçekleştiği fındıkta Kozalak akarı tehlikesi başladı.

Türkiye’de özellikle Karadeniz Bölgesi’nde üreticilerin önemli geçim kaynaklarından biri olan ve her yıl yapılan milyon dolarlık ihracatların zirvesinde yer alan fındıkta yeni tehlike başladı.

Halk arasında Drakula olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği' ve 'kahverengi kokarca' adlı böcek türünün istilasının ardından bu sefer de kozalak akarı ile fındıkta tehlike çanları çaldı. Yüzde 70’e varan zarara neden olduğu tespit edilen kozalak akarının özellikle bu yıl ciddi oranda arttığı öğrenilirken, elle toplama ve ilaçlı şekli ile kozalak akarına karşı örnek mücadele başlatıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Ergan, fındığı önemsediklerini belirterek, “Fındığın verim ve kalitesini arttırmak istiyoruz. Kozalak akarı halk arasında mantar dediğimiz bu hastalığa karşı mücadele başlatıyoruz” dedi.

“Yüzde 30 ile yüzde 70’e varan hasarlara neden olduğunu gördük” Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Sebahattin Arslantürk ise, kozalak akarının yüzde 30 ve yüzde 70 oranında zarar verdiğini tespit ettiklerini dile getirerek, “Üretici mutlaka zamanında mücadelesini yapmalı. Gübreyi, ilacı zamanında vermeli ki, verim artsın. Şuanda gündemde kozalak akarı var. Geçmiş yıllara göre çok yoğun şekilde görülüyor. Türkiye’de üretim yapılan her noktada aynı şekilde çok yoğun şekilde var. Mekanik mücadeleyi öneriyoruz. Elle bunların toplanması gerekiyor. El ile toplamanın mümkün olmadığı noktalarda kimyasal mücadelenin yapılması gerektiğini söylüyoruz. Geçmiş yıllardaki tecrübelerimiz kozalak akarının yüzde 30 ile yüzde 70’e varan hasarlara neden olduğunu gördük. Mücadele yapmadığımız taktirde gelecek sezonda rekolteyi son derece olumsuz yönde etkileyecek. Mutlaka mücadelenin başlaması lazım. Mayıs’ın 10’una kadar mücadelenin yapılması gerekiyor” ifadelerini kulandı. Fındık üreticisi Sadık Ustaömeroğlu da, bu yıl kozalak akarının yoğun şekilde görüldüğünü kaydederek, “Şimdiye kadar böyle kozalak akarı görmemiştim. Geçen sene daha azdı bu kadar görmemiştim. Bu sene çok fazla oldu. Bazı bilgiler verildi onları inşallah uygulayacağız. Çocukluğumda bunları hatırlayamıyorum ama bu sene çok oldu” diye konuştu.





