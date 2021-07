Fındığa alternatif salep: 1 m2 salep 1 dönüm fındığa eş değer

-Başkan Hasan Togar'ın tarlayı gezmesi ve çiftçiden bilgi alması

- Ekildiği alana göre geliri çok fazla olan salep, Tekkeköy Belediyesi’nin girişimi ile ilçede üretilmeye başlandı. Karadeniz’in tarım ambarı olan Samsun’da üretim çeşitliliği her geçen gün artmaya devam ediyor. Türkiye’de yetişen her sebze-meyvenin üretildiği Samsun’da aromatik ve katma değeri yüksek tarım ürünlerinin üretimine de hız verildi.

İlçede arazisi olan herkesin tarım yapması için çalışma başlatan Tekkeköy Belediyesi bu kapsamda daha önce ilçede profesyonel olarak üretilmeyen salep için öncü oldu ve birçok çiftçinin salep üreticisi olmasını sağladı. “Salepte 1 m2’de elde edilen gelir, fındıkta 1 dönümde elde edilen gelire eş değer” Salebin katma değeri çok yüksek bir ürün olduğunu dile getiren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Salep çok enteresan bir bitki. Salepte 1 m2’de elde edilen gelir, fındıkta 1 dönümde elde edilen gelire eş değer. Salebin kilosu 4-5 bin TL’den satılıyor. Aromatik bir bitki olan salebi de ilçemizdeki çiftçilerimiz ile buluşturduk. En büyük arzumuz, toplumu üretimle ve tarımla buluşturmak. Kendi tohumumuzu, sebze ve meyvemizi tüm dünyaya ihraç edebilecek konuma gelmek istiyoruz. Tekkeköy’de ilçemizde örnek bir proje gelişsin istiyoruz. Gayemiz sadece ilçemizde değil ülkemiz sınırları içerisinde tarım arazisine sahip olan herkese rakımı ve ölçüsü ne olursa olsun her türlü ürünü ekebilecekleri ve kendi işlerinin patronu olabileceklerini öğretmek. Sadece sanayide ve kamuda çalışarak hayat ikame edilmez. Buralarda hem topraklarımıza sahip çıkıyoruz hem de üreten bir nesil yetiştiriyoruz. Böylece geleceğimizi kurtarmak için güzel bir adım attık. 2020 yılında Samsun’da il dışından en çok göç alan ilçe Tekkeköy oldu. İl içinden göç alan ilçe ise Atakum oldu. Bu da Tekkeköy’ün 5-10 yıl içerisinde hem yaşam merkezi hem de üretim merkezi olacağının kanıtıdır” dedi.

“Salep fındığa göre oldukça kolay bir gelir kapısı” Fındıkta zahmetin salep üretiminde yaşanmadığına değinen çiftçi Hasan Kırdaş, “Salebi çocukluk zamanımızda ormandan toplayıp satıyorduk. Bu kadar değerli bir ürün olduğunu bilmiyorduk. Tekkeköy Belediyesi bize katkı verdi ve salep üreticisi olmamızı sağladı. Bizim fındık bahçelerimiz de var. Fındığa bakarak konuşursak salep üretimi çok zahmetsiz bir iş. Çok kolay ve basit bir şekilde gelir elde edebiliyorsunuz. Fındıkta çok uğraşmanız gerekiyor. Her yıl 3 ay bakım ve toplama ile geçiyor. Ama salep fındığa göre oldukça kolay bir gelir kapısı. İnşallah salep üretimimiz daha da fazla olur” diye konuştu.

Tekkeköy'de 2 yıldır sürdürülen üretim politikası ile birçok ürün ilçede ilk kez üretilmeye başlarken, belediye tarafından arazi sahiplerinin katma değeri yüksek ürünler üretmesi için tohum, fide, toprak analizi, gübre ve maddi destek veriliyor.