Emekli öğretmen seferberlik ilan etti, pancar köyün geçim kaynağı oldu

KÜTAHYA - Kütahya'da emekli öğretmenin yıllar önce başlattığı üretim seferberliği, 60 hanenin geçim kaynağı haline geldi.



- Kütahya’da emekli öğretmenin yıllar önce başlattığı üretim seferberliği, 60 hanenin geçim kaynağı haline geldi. Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Yalnızsaray köyünde yaşayan 66 yaşındaki emekli öğretmen Abdullah Güngör, 1976 yılından bu yana pancar üreterek, köyündeki çiftçilere öncülük yaptığını ifade etti.

1976 yıllarda genç bir öğretmen iken kendi köyünün okuluna tayini çıkan Abdullah Güngör (66), hem köyün çocuklarına eğitim verdi hem de köyde tarım işine başladı.

Altıntaş bölgesindeki ilk pancar ekimini kendisinin yaptığını söyleyen Abdullah Güngör, 1976’da ilk kez yaptığı yağmurlama sulama sistemini de anlattı. Köylülerinin ilk önce kendisi ile dalga geçtiğini belirten Abdullah Güngör, "Köylüler, 'Parfüm sıkar gibi sulama mı yapacağız' dediler. Bana güldüler, ama ben pes etmeden pancar ekimi işime devam ettim. Sonra baktılar ki verim yağmurlama sulama sistemi ile daha çok oluyor hemen bu sisteme onlar da geçti. Ben nevi köyümde pancar üretimine ben öncülük ettim. Köylülerimizde her zaman bunun söylerler" diye konuştu.

Yılda 60 bin ton pancar üretiyorlar Yalnızsaray köyünün zirai alanda atılım yapması için her türlü imkanı kullandığını anlatan Abdullah Güngör, köyde 60 ailenin yılda toplam 25 bin ton pancar üretimi yaptığına dikkat çekti. Güngör, tarımda her türlü yeniliği ve gelişmeyi yakından takip ettiklerini dile getirerek, "Köyümüzde pancar ekimi yapanların tamamı 25 bin ton civarında ürün hasat ediyor. Sulama konusundaki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Ürünlerimizi Porsuk Çayı’ndan suluyoruz" dedi.

Pancar taban fiyatının açıklanmasını istiyorlar Abdullah Güngör, pancar ekimi konusunda 45 yıldan fazla bir tecrübeye sahip olduğunu belirterek "Şu sıralar pancar taban fiyatlarının açıklanmaması nedeniyle yüzümüz gülmüyor. Pandemi döneminde de çalıştık, ektik ve artık zamanı geldi harmanı kaldırdık. Taban fiyatlar açıklanmadığı için ürünümüz hala bekliyor. Buna bir çare bulmalıyız. Artık taban fiyatları açıklanmalı" ifadelerini kullandı. (EFE-Y)



