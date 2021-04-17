Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Elektrik hattı için istenilen ücreti fazla bulunca güneş enerjisine yöneldi

Elektrik hattı için istenilen ücreti fazla bulunca güneş enerjisine yöneldi

Çatıdaki güneş enerjisinden görüntü

Güneş Enerjisi Yüksek Gerilim Hattı İşçi Emeklisi Yüksek Gerilim Hırsız 

-Evden ve çatıdan görüntü
-Aydınlatmalardan görüntü
-Evin içinde elektronik cihazların çalışması
-Detaylar
-Mehmet Emin Arslan ile röportaj

( KARABÜK )- Güneş enerjisi ile fatura derdine son verdi KARABÜK

- Karabük’te, işçi emeklisi Mehmet Emin Arslan(59), 2 katlı evine 50 metre mesafede bulunan yüksek gerilim hattından elektrik çekilmesi için istenen ücreti yüksek bulunca çareyi güneş enerjisi panellerinde buldu. Arslan, çatısına kurdurduğu güneş panelleri ile 3 aydır fatura ödemiyor. Karabük merkeze bağlı Kamış köyünde yaşayan işçi emeklisi Mehmet Emin Arslan, 2 katlı evine 50 metre mesafede bulunan yüksek gerilim hattından elektrik çekilmesi için istenen ücreti yüksek bulunca çareyi güneş enerjisi panellerinde buldu. Arslan, 3 ay önce evinin çatısına kurdurduğu 12 adet güneş paneli ile kendi elektriğini üretiyor. Evinde kullandığı elektriğin tamamını güneş panelleri ile karşılayan Arslan, “Benim gibi bağ evi yaptırmak isteyenler hiç uğraşmasınlar panellerini koydurup rahat etsin. İlk etapta ücret ödersin sonra rahat rahat yatarsın. Fatura ödeme telaşın olmaz. Çok memnun olursun. Lambalarını led ampul kullanacaksın. Evinde nasıl tasarruf ediyorsan bunda da öyle tasarruf edeceksin. Ne kadar tasarruf edersen akülerinde stok o kadar fazla olur ve rahat edersin.’’ dedi.
Komşularına da evlerine güneş enerjisi paneli koydurmaları tavsiyesinde bulunan Arslan, “Rahat edelim. Bu derenin içerisinde ne kadar çok ışık yanarsa hırsızlık olayı da olmaz, hiçbir şey olmaz. Teknolojiden yararlanacaksın. Kaçınmasınlar, çekinmesinler. Belki ilk etapta parayı toplu verirsin ama faturayı ödeyemedim, elektriğim kesilecek diye bir sıkıntın olmaz.’’ diye konuştu.
Arslan, konuşmasının sonunda maddi durumu el verdiği takdirde panel ve akü sayısını yükseltmeyi düşündüğünü belirtti.
(YE-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Bankaların Koronavirüs DestekleriBankaların Koronavirüs Destekleri
İkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisiİkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisi
Türkiyenin Yerli Otomobili TanıtıldıTürkiyenin Yerli Otomobili Tanıtıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement