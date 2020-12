Dünya Helal Zirvesi İstanbul’da başladı

-Katılımcılardan detay

- Dünya Helal Zirvesi, helal sektör oyuncuları ve yatırımcılarını 6. kez bir araya getiriyor. ‘Herkes için Helal: Üretimden Tüketime Her Yönüyle Helal’ başlığı altında düzenlenen Dünya Helal Zirvesi, 21-23 Aralık 2020 tarihleri arasında İstanbul’da katılımcılarını ağırlıyor. İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) ana paydaşlığında; "Herkes için Helal: Üretimden Tüketime Her Yönüyle Helal" başlığı altında bu sene 6’ncısı düzenlenen Dünya Helal Zirvesi, 21 Aralık pazartesi günü Dünya Helal Konseyi Başkan Yardımcısı Emre Ete, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Helal Akreditasyon Kurumu Başkanı Zafer Soylu’nun açılış konuşmalarıyla başladı.

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Dünya Helal Zirvesi, 23 Aralık tarihine kadar devam edecek. İstanbul Bahçelievler’de bir otelde online ve uluslararası katılımlar ile hibrit olarak gerçekleşecek olan zirve, kayıt olmak şartıyla e-halalexpo.com adresi üzerinden de takip edilebiliyor. Herkes için ‘Helal’ Dünya Helal Zirvesi, 6’ncı yılında 15 ülkeden 60 konuşmacıyı, helal gıda, kozmetik, turizm, ilaç, muhafazakâr giyim, İslami finans ve İslami yaşam gibi alanlarda konferanslar vermek üzere ağırlıyor. "Herkes için Helal: Üretimden Tüketime Her Yönüyle Helal" başlığı altında düzenlenen, E-Halal Expo 2020 ile eş zamanlı gerçekleşecek olan 6. Dünya Helal Zirvesi’nin 21 Aralık pazartesi günkü oturumlarında “Helal Pazarı ve Helal Kalite Altyapısı”, “Helal Standardizasyonda Yeni Zorluklar ve Fırsatlar”, “Uygunluk Değerlendirmesine İlişkin İİT/SMIIC Standartları” konuları ele alındı. Dünya Helal Zirvesi Konseyi Başkan Yardımcısı Emre Ete 6. Dünya Helal Zirvesinde 2 milyar Müslümanın yaşadığı dünya genelinde hak ve hakkaniyet için ortak hareket etmesi gerektiğine değinen Ete konuşmalarına şöyle devam etti, “Helal bakışın olduğu yerde, barış vardır, sevgi vardır, merhamet vardır, kardeşlik vardır, bolluk ve bereket vardır. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir düzen vardır. Sömürgecilik yerine kazan kazan vardır. Merkezi insan olan bir anlayış vardır. Tamiri öğütleyip tahripten sakındıran bir yaklaşım vardır. İşte tüm bu güzellikleri yaşatmak için sizlerden aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz. Zirvede konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş helal gıda temininde önemli faktörleri ve helal kavramının sadece gıda ile sınırlandırılmaması gerektiğini belirterek, “Helal gıda temininde en önemli faktörler gıdanın fiyatının ve kalitesinin uygun olması yanında dini kaidelere uygun olarak üretim sürecinden geçirilmesi uygun yemlerle beslenmesi işlenmesi ve depolanması gerekmektedir. Helal gıda talebi müslüman nüfusu barındıran Güney Doğu Asya, Kuzey Afrika, Amerika, Avrupa, Avustralya ve Kanada başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde artmakta. Helal üretim sertifikasına sahip olan işletmelerinin ürünleri dünya pazarlarında sertifikasız ürünlere oranla avantajlı durumdadır” diye konuştu.

Aktaş, “Helal kavramını sadece gıda ile sınırlandırmamamız gerekir” diyerek, “Bugün dünya genelinde 5 trilyon dolarlık bir ekonomik potansiyel var. Bu potansiyelin 250 milyar doları turizm, 1.5 trilyon doları İslami finans, 1.5 trilyon doları gıda ekonomisi, 1.75 trilyon doları da kozmetik, tekstil, ilaç, medya ve diğer kalemlerden oluşmakta. Giderek büyüyen helal pazarında firmaların küresel düzeyde rekabet edebilmeleri için mutlaka helal konseptine uygun üretim yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı. (FS-ACÖ-E)



