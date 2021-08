Diyarbakır’da yarışacak tescilli karpuzların hasadı başladı

-Vali Minür Karaloğlu'nun tarlaya gelişi

-Tarlada incelemlerde bulunulması

-Karpuzların hasadının yapılması

-Vali Münir Karaloğlu açıklaması

-Karpuzun tartılması

-Karpuzun satırla kesilmesi

-Genel ve detay



( DİYARBAKIR -DRONE)- Vali Münir Karaloğlu, kendi eliyle hasadını yaptığı karpuzu kesti DİYARBAKIR



- Her yıl olduğu gibi bu yılda Diyarbakır’da Eylül ayında düzenlenmesi planlanan 'Diyarbakır Kültür ve Karpuz Tanıtım Etkinlikleri' kapsamında ağırlığıyla yarışacak karpuzların hasadına başlanırken, Vali Münir Karaloğlu, kendi eliyle hasadını yaptığı ve 45 kilo 200 gram gelen karpuzu satırla keserek gazetecilere ikram etti. Her yıl olduğu gibi bu yılda Diyarbakır’da Eylül ayında düzenlenmesi planlanan 'Diyarbakır Kültür ve Karpuz Tanıtım Etkinlikleri' kapsamında ağırlığıyla yarışacak karpuzların hasadı yapıldı. Etkinliğe, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ve diğer ilgililer katıldı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bismil ilçesine bağlı kırsal Mirzabey Mahallesi'nde çiftçi Hamit ve İkram Atlı'nın tarlasında düzenlenen 'Karpuz Hasadı Tarla Günü' etkinliğinde, yetiştirilen büyük özen yetiştirdikleri karpuzları inceledi. “Karpuz denince akla ilk gelen Diyarbakır karpuzudur” Elinde bulunan satırla kestiği bir karpuzun tadına bakan ve basın mensuplarına da ikram eden Vali Karaloğlu, “Verimli topraklara sahip ülkemizde her il ile özdeşleşmiş o ilin sembolü haline gelmiş bir tarımsal ürünü var. Karpuz denince akla ilk gelen Diyarbakır karpuzudur. Bu topraklarda yüzyıllardır ekimi ve hasadı yapılan bir ürünümüz Diyarbakır karpuzu hem büyüklüğü hem de iriliği, tadı ile gözümüze ve damağımıza hitap ediyor. 2008 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu, Diyarbakır'ın şehir ile özdeşleşmiş ürününe coğrafi işaret verildi.

Diyarbakır karpuzu coğrafi işareti olan, Diyarbakır'ın önemli sembollerinden birisi aynı zamanda. Biz bu sene 2021 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortak bir proje ile Diyarbakır karpuz yetiştiriciliğini geliştirme projesi uyguladık. Önce GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü 5 bin adet karpuz fidesi yetiştirdik. Bunları çiftçimize dağıttık. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimize hem gübre desteği hem de zirai mücadelede zirai zararlara karşı ilaç desteği de verdik. Diyarbakır'da ilk defa karpuz yetiştirici sayısını artırmak için çalıştık. Amacımız Diyarbakır karpuzunun hem yetiştirici sayısını artırmak hem de yetiştirilen alanları büyütmek. Ben bugün karpuz hasadı için geldim. İnşallah bundan sonra da Diyarbakır karpuzuna destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından, Vali Münir Karaloğlu, kendi eliyle hasadını yaptığı ve 45 kilo 200 gram gelen karpuzu satırla keserek gazetecilere ikramda bulunduktan sonra bir süre çiftçilerle görüşüp bölgeden ayrıldı.