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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden işçi maaşlarına büyük zam

- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden işçi maaşlarına büyük zam

Toplantı salonundan görüntü

İmza Töreni Hatıra Fotoğrafı Toplu İş Sözleşmesi Maneviyat İşçi Maaşı 

-Vali Münir Karaloğlu'nun gelişi
-Toplantıya katılanlardan görüntü
-Vali Münir Karaloğlu konuşması
-Remzi Çalışkan konuşması
-Toplu iş sözleşmesinin imzalanması

( DİYARBAKIR )- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile DİSK-Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı- Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu:- ''En düşük işçi maaşına yüzde 47 zam yaptık, helalühoş olsun'' DİYARBAKIR

- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Personel AŞ ile DİSK-Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmede personellerin sosyal haklarına yüzde 200'e, aldıkları maaşlara da yüzde 47'ye yakın zam yapıldı. Törende konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, ''Yevmiyelere enflasyon +1 puan vererek yüzde 15,60 zam yaparak en düşük maaş alan arkadaşımıza yüzde 47 zam yaptık. Helalühoş ve hayırlı uğurlu olsun'' dedi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DİSKİ Genel Müdürlüğüne ait Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Personel AŞ ile DİSK-Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kongre Merkezinde düzenlenen törene, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, DİSK-Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, işveren temsilcileri ve çok sayıda işçi katıldı.
''Diyarbakır mübarek ve maneviyatı yüksek bir şehirdir'' Toplu iş sözleşmesinin açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, DİSKİ Genel Müdürlüğüne ait Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Personel AŞ bünyesinde çalışan 3 bin 272 işçiyi ilgilendiren imza töreni için toplandıklarını söyledi.

Vali Karaloğlu, ''Diyarbakır kadim bir şehirdir, Diyarbakır mübarek bir şehir, peygamberler, sahabeler, maneviyatı yüksek bir şehir. Allah’a hamdolsun ki böyle güzel bir şehre ve bu güzel şehrin güzel insanlarına hep birlikte bize hizmet etme fırsatı verildi'' diye konuştu.
''Belediyecilik şerefli ve keyifli bir iştir'' Belediyeciliğin keyifli olduğu kadar şerefli bir iş olduğunun altını çizen Vali Karaloğlu, ''Belediyeciliğin en çok sevdiğim şeyi gerek insana hizmet ederseniz ve siz Diyarbakırlısınız, bu şehirlisiniz aynı zamanda kendinize ile kendi ailenize hizmet ediyorsunuz. Onun için belediyecilik şerefli bir iştir, belediyecilik keyifli bir iştir bana göre. Toplu iş sözleşmesi dediğinizde bir sosyal haklar kısmı var, bir de yevmiye ücret kısmı var. Sendikalar her zaman sosyal hakları normal yevmiye kısmı kadar önemser ve önemlidir gerçekten. İşte biz bu toplu iş sözleşmesinde sosyal hakları da ciddi anlamda düzelttik ve yevmiyelere enflasyon +1 puan vererek yüzde 15,60 zam yaparak en düşük maaş alan arkadaşımıza yüzde 47 zam yaptık. Helalühoş olsun ve hayırlı uğurlu olsun. Keşke imkanımız olsaydı da daha çok olsaydı, işçi kardeşlerimize çalışma arkadaşlarımıza daha çok ücret verebilseydik” şeklinde konuştu.
DİSK-Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, toplu iş sözleşmesinin işçilere hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak Vali Münir Karaloğlu'na teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini temsilen Vali Münir Karaloğlu ile işçileri temsilen DİSK-Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan toplu iş sözleşmesini imzaladı. İmza töreninin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle toplantı son buldu. (SI-YRT
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