- Deprem sonrasında sigortalılık oranı artıyor - Çiftçi: 'Tsunamiden oluşan zararlar sigortayla giderilebiliyor'

- Geçtiğimiz hafta İzmir'de meydana gelen 6.6'lık deprem sonrası deprem sigortası talepleri arttı. Sigorta şirketi üst yöneticisi Murat Çiftçi, depremden kaynaklı her türlü zararın teminat altına alındığını belirterek, "Deprem sonrası olası bir tsunamiden oluşan zararlar sigortayla giderilebiliyor" dedi.

Geçtiğimiz hafta İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6'lık deprem sonrası DASK'a başvuru talebi arttı. Deprem sonrası oluşabilecek tsunami de teminatlar arasında yer alıyor. IBS Sigorta Genel Müdürü Murat Çiftçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İzmir’deki depremden sonra zorunlu deprem sigortası başvuru taleplerinin ciddi anlamda arttığını söyledi.



Özel konut sigortasının DASK’ın üzerine çalışan bir teminat yapısı olduğunu belirten Çiftçi, “Verilere de baktığımız zaman, Elazığ depreminde DASK sigortalılık oranı yüzde 35 iken, deprem sonrasında yüzde 50 seviyelerine gelmişti. Malatya’da yine yüzde 38 seviyesinde bulunan oran, deprem sonrasında yüzde 50 seviyelerine geldi. Yine deprem bölgeleri olan Bolu, Tekirdağ, Yalova, Sakarya bölgeleri yüzde 80’ler civarına gelmişti. İzmir’de yüzde 57’ye arttı, muhtemelen 2-3 ay içerisinde bu rakam yüzde 70-80 bandına ulaşacağını düşünüyorum. Tekirdağ bugün itibarıyla yüzde 86 oranıyla sigortalılık oranı en fazla olan şehrimiz. İzmir bu depremden sonra sigortalılık konusunda Tekirdağ’a yetişecektir” ifadelerini kullandı. "Türkiye’de sigortalılık oranı yüzde 56 seviyesinde bulunuyor" Konut sigortasının sadece deprem teminatı vermediğini ve çok kapsamlı bir poliçe olduğunu dile getiren Çiftçi, “1999 depremi sonrasında oluşturulan DASK sistemi çıkarıldıktan sonra 240 bin TL’ye kadar sizi karşılayan zorunlu deprem sigortası kısmı bulunuyor. Alacağımız konut sigortasındaki deprem teminatı, bu poliçenin üzerine çalışıyor. Bu alınan teminat sadece deprem teminatıyla gelmiyor. Yangın, hırsızlık gibi birçok teminatı kapsıyor. Artık sigorta şirketleri rekabetle beraber, evinizde bulunan kasanın içindeki değerli eşyanıza kadar sigorta formları çıktı. Şuanda Türkiye’de sigortalılık oranı yüzde 56 seviyesinde bulunuyor” açıklamalarında bulundu. "Depremden kaynaklı her türlü zarar teminat altına alınıyor" Çiftçi, DASK poliçesinin deprem kaynaklı tüm zararları ödeyen bir teminat olduğunun altını çizerek, “Örneğin deprem oldu ve konutunuz da yangın çıktı. Bunu DASK poliçenizden alabiliyorsunuz. Tsunami oldu ve konutunuza zarar verdi diyelim, bunu da teminat altına alabilirsiniz. Yine ihtiyari deprem sigortalarında DASK’ın üzerine alınanlar tsunamiden tutun, göktaşı düşmesine kadar çok geniş kapsamlı bir poliçe olduğundan dolayı her türlü zararınızı giderebilirsiniz” diye konuştu.

Deprem sigortasının 1 ile 7 bölge arasında ayrıldığını söyleyen Çiftçi, “1 en riskli bölge olarak geçiyor, 7 en düşük riski ifade ediyor. Fiyata göre de bakıldığı zaman 100 metrekarelik bir ev için senelik sigorta primi 300-350 lira civarında bulunuyor. Bir konut sahibi için çok rahatlıkla karşılanabilecek bir tutar olduğunu söyleyebiliriz. Günlük 1 TL’den düşük bir fiyata evinizi sigortalayabilirsiniz. Bu sigorta bilincinin oluşması için depremleri beklememek lazım. DASK sigortasını konut sahiplerinin mutlaka alması gerekiyor. Bu sigorta sadece evinizin yıkılması durumunda değil, evinizin hafif hasar alma durumunda bile poliçe şartları dahilinde DASK bütçesinden giderebiliyorsunuz. (MFA-ACÖ-E)



