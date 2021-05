Denizi kıyısı olmayan Sivas’tan Dünya’ya somon ihracatı

--Türkiye Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve tesisin işletme yetkilisi Ahmet Sermet ile röp

- Kayseri'de doğup Sivas'ta büyüyerek Karadeniz'de olgunlaşan Türk somon balıkları, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Rusya ve Japonya gibi uzak doğu ülkelerine de ihraç ediliyor. Kayseri’de üretilen yavru balıklar Sivas’ın Suşehri ilçesinde bulunan Çamlıgöze barajına getirilerek burada somon adayları halini alıyor. Belli bir boyuta gelen somon balıkları buradan Karadeniz’e gönderiliyor. Somon balıkları Karadeniz’de 3-4 kilo ağırlığa ulaştıktan sonra; Rusya, Japonya ve bazı Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Dünya’ca ünlü bu balık türü hem et açısından hem de omega 3 yağ asitleri açısından çok zengin bir balık olduğu için çokça tercih ediliyor. Yılın 12 ayı balık üretimi yapılan Çamlıgöze barajında ki tesiste yılda bin 500, 2 bin ton somon adayı yetiştiriliyor. Öte yandan Türkiye’de üretilen somon adaylarının yüzde 30’u Suşehri’nden çıkıyor. “Ciddi bir şekilde Türkiye ekonomisine katkı sunuyor” Türkiye Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve tesisin işletme yetkilisi Ahmet Sermet, somon balıklarının ciddi bir şekilde Türkiye ekonomisine katkı sunduğunu ifade ederek, “ Burada yılın 12 ayı balık üretimi yapıyoruz. Bizim firmanın aynı zamanda Kayseri Pınarbaşı’nda yavru üretim yerleri var. Türkiye’nin ciddi alabalık yavrusu ve yumurtası üreten yerlerimiz var. Orada ürettiğimiz yavrularımızı buraya getiriyoruz. Burada 2-3 sene önce kadar piyasaya tezgah balığı yani halen porsiyon balık gönderiyoruz. Şimdiden sonra burada somon adayı yapıyoruz. Somon adayı ne demektir, Karadeniz de kafeslerde büyütülen somon balıklarının yavrusu buradan gidiyor. Yılda buradan bin 500 2 bin ton somon adayı gönderiyoruz. Somon adayları Karadeniz’den 3-4 kilo ağırlığına ulaştıktan sonra Rusya’ya, Japonya’ya ve Avrupa ülkelerine gidiyor. Ciddi bir şekilde Türkiye ekonomisine katkı sunuyor. İhracatı çok yüksek ve rahat olan iş. Dolayısıyla bizde onun alt yapısını oluşturuyoruz. Ama kendi firmamızın da somon üretimi var” dedi.

“Dünyaca bilinen bir balık türü” Sermet, somon balığının Dünyaca bilinen bir balık türü olduğunu ifade ederek, “ Somon dünya markası. Dünyaca bilinen bir balık türü. Somonlar doğa da tatlı suda doğarlar ve tuzlu suda yani okyanuslarda, denizlerde gelişirler. Burada da somon adaylarını üretiyoruz. Denize götürüyoruz. Somon hem et açısından hem de omega 3 yağ asitleri açısından çok zengin bir balık. Güvenle tüketebileceğimiz bir balık. Ben yıllardır diyorum ki, Dünya’nın en güvenilir balığı alabalık. Alabalık kendi başına bir laboratuvardır. Kirli sularda yaşamaz. Kendine has olmayan yemlerle büyümez ve yatırımcısına zarar ettirir. Kirli suların balıkları değildir. Alabalıklar ve somonlar gayet hassas balıklar temiz sularda ve kaliteli yemler üretildiği için güvenilir balıklardır” diye konuştu.

Hedef 2 milyar dolar Sermet, su ürünlerinde Türkiye’nin hedefinin 2 milyar dolar olduğunu belirterek, “ Bu sene tüm Türkiye’de kuraklık var. Bizim sularda da çok eksik var. Kelkit çayında da eksik var. Kılıçkaya barajının seviyesi de düşük. Türkiye’de üretilen somonların neredeyse yüzde 90-95’i ihraç ediliyor. Su ürünleri ihracatı bizim bütün tarım ve hayvancılık ihracatımızın yüze 18’ini teşkil ediyor. Türkiye’de su ürünlerinin ihracatı milyar dolarlar üzerinde dolayısıyla 2023 hedefimiz 2 milyar dolar. Biz burada parkende de alabalığı 30 somonu 40 liraya satıyoruz. Somonun tezgâhlarda ki fiyatı 60-70 lira” şeklinde konuştu.

