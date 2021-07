Damızlık Koyun, Keçi Birliğinden çiftçilere ’vergi’ müjdesi

-genel kuruldan detaylar



- Türkiye Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, çiftçilere verilen desteklerden alınan verginin Danıştay kararıyla kaldırıldığını bildirdi. “Hibenin vergisi olmaz” diyen Çelik, Danıştay 3. Dairesi’nin bu uygulamayı iptal ettiğini ifade ederek, “3 milyon çiftçiyi yakından ilgilendiren Danıştay’ın bu kararıyla stopaj vergisinin kaldırılması çiftçimiz ve yetiştiricilerimiz için sevindirici oldu” dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Niğde’de yetiştiricilerle buluştu. Niğde Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin Olağan Genel Kurulu’na katılan Çelik, burada yaptığı konuşmasında çiftçilere verilen devlet desteğinden alınan stopaj vergisine değindi. Hibelerden alınan vergilerin yasal olmadığını ve uzun süredir bu uygulamanın sona erdirilmesini her platformda dile getirdiklerini belirten Çelik, mutlu sona ulaştıklarını söyledi.



Çelik, “Arkadaşlar sizin aldığınız desteklerden hayvansal ve bitkisel üretime yönelik yüzde 2 ile yüzde 4 stopaj vergisi alınıyordu. Bu bir gelir değildir, bu bir hibe desteğidir. Bunun stopajı olmaz dedik. Zaman zaman da her platformda yapılan bu kesintilerin yasal olmadığını ısrarla dile getirdik. Bu gerçekten de yasalara aykırı bir durumdu. Bu stopaj vergisinin ivedilikle kaldırılmasını defalarca anlattık. Bu konuda Danıştay 3. Dairesi bizi sevindiren önemli bir karara imza attı. Uzun süredir takip ettiğimiz ve her seferinde gündeme getirdiğimiz bu konuda Danıştay, aldığı kararla desteklerden stopaj vergisi alınmasını iptal etti. 3 milyon çiftçiyi yakından ilgilendiren Danıştay’ın bu kararıyla stopaj vergisinin kaldırılması sevindirici oldu. Bu kararla kesilen vergiler de yetiştiricilerimizin cebinde kalmış oldu. Yetiştiricilerimizin faydasına olacak bu karar hayırlı olsun” diye konuştu.

"Zorunlu tarım BAĞ-KUR sigortası isteğe bağlı olsun" Genel Başkan Nihat Çelik, Danıştay’ın bu kararıyla rahatlayan çiftçilerin zorunlu tarım BAĞ-KUR sigortasından da kurtarılmasını istedi. ÇKS kaydı olan çiftçinin otomatik olarak zorunlu tarım BAĞ-KUR sigortalısı olduğunu ifade eden Çelik, “Bu durum çiftçimizi zor durumda bırakıyor. Tarım BAĞ-KUR sigortasının zorunlu olması ve primlerinin de yüksek olması nedeniyle ödeme imkanı olmayan çiftçilerimiz, çiftçilik yapmaktan vazgeçiyor. Bunun önüne geçebilmek için bu tarım BAĞ-KUR sigortası zorunlu olmaktan çıkarılmalı ve isteğe bağlı hale getirilmeli. İsteğe bağlı hale getirilecek tarım BAĞ-KUR sigortasının primleri de çiftçilerin ödeme güçleri doğrultusunda olmalı’’ ifadelerini kullandı. "Çoban istihdamı, sürü büyütme ve yenileme destekleri ödenmeye başladı" Genel Başkan Nihat Çelik, sürü büyütme ve yenileme destekleri ile çoban istihdamı desteklerinin yetiştiricilerin hesaplarına yatırılmaya başlanıldığını bildirdi. Çelik, çoban istihdam destekleri hariç sürü büyütme ve yenileme destek ödemelerinin, Çelik, çoban istihdam desteği ile Sürü büyütme, yenileme desteği olarak 80 ilde 85 bin 482 Yetiştiriciye 252 milyon lira ödeme yapıldığını söyledi.



Başkan Çelik, “Çiftçilerimizin zor durumda olduğunu gören Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin, bu desteklerin hemen ödenmesini sağlaması tüm yetiştiricilerimizi memnun etmiştir. Bizde bu projede en büyük katkıları olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye Merkez Birliğimiz ve İl Birliklerimiz ile 270 bin yetiştiricimiz adına teşekkür eder saygılarımızı sunarız” dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, ülkemizde yaşanan orman yangınları ile sel felaketinden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını da dile getirdi. Yangınlardan ve sel felaketinden zarar gören çiftçilerin yaralarının sarılması konusunda göreve hazır olduklarını belirten Çelik, “Ülkemizin birçok ilinde çıkan orman yangınlarıyla sel felaketi yüreğimizi dağlamıştır. Sel ve yangınlarda yetiştiricilerimizin küçükbaş hayvanları telef olmuştur. Onların hayvanları zarar görürken biz burada seyirci kalamayız. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’den gelecek talimat doğrultusunda her türlü göreve hazırız. Sayın Bakanımızın talimatlarını emir kabul ederek bu yaraya merhem olmak amacıyla Bakanlığımızca yapılacak olan çalışmada Merkez Birliğimiz ve İl Birliklerimizle beraber görev almaya hazır olduğumuzu burada huzurlarınızda belirtmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

