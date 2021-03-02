Çörekotunda fiyat artışı yüzde 100'e ulaştı

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( ESKİŞEHİR )- Covid-19 pandemisi dolayısıyla rağbet edilen bağışıklığı güçlendiren bitkisel ürünler arasında çörekotu da var- Dünyanın en kaliteli grubuna giren Anadolu çörekotuna Avrupa ve Amerika’dan yoğun talep gösteriyor- Çörekotu ihracatı hem yerli satıcıyı hem de alıcıyı mağdur ediyor- Kilogram fiyatı 30 liradan 70 liraya yükselince satıcı müşteriye ne cevap vereceğini şaşırdı ESKİŞEHİR



- Son aylarda çörekotu ve çörekotu yağındaki yüzde 100’e ulaşan fiyat artışı, hem esnafı hem de müşteriyi olumsuz etkilerken, işletme sahipleri ihracattan önce yerli tüketicinin ihtiyaçlarının karşılanmasını gerektiğini vurguladı. Türkiye’de tüketimi üst seviyelerde olan çörekotu ve çörekotu yağı dünya genelinde de rağbet görürken, bu değerli ürün Korona virüs (Covid-19) pandemisiyle birlikte daha fazla tüketilmeye başladı.

Ancak ülkenin ihtiyacını karşılanmadan çörekotunun yurtdışına ihraç edilmesinin, Türkiye piyasasında fiyatında büyük artışa sebep olduğu belirtiliyor. Yaklaşık son 3 ay öncesinde kilosu 30 liraya satılan çörekotu şimdi ise 70 liraya kadar çıktı. Vatandaşlar haklı olarak tepki gösterdiği satıcılar ise, fiyat artışında kendilerinin bir payı olmadığını aktararak, “Bu üründe önce ülke ihtiyacının karşılanması gerekiyor. Sonra ihraç edilmeli” diyor. Müşteri bir öncekinden 2 kat fazla fiyat görünce tepki gösteriyor Eskişehir yıllardır aktar olarak hizmet veren Tuncay Tezcan, çörek otu ve çörekotu yağındaki son fiyat artışı hakkında bilgi verdi. Artan fiyatlar nedeniyle vatandaşların tepkisine tepkiye maruz kaldıklarını belirten Tezcan, “Özellikle son 3 aylık dönem de fiyatlarında müthiş derecede artış yaşandı. Biz bunları müşterilerimize yansıtmakta gerçekten zorluk yaşıyoruz. Gelen tepkilere karşı çok mahcup oluyoruz. Yaklaşık 3-4 ay önce çörekotunun kilosunu 30-35 liradan satarken şimdi 70 liralara kadar çıktı. Çörekotunun 50 gramlığı 8-10 liradan 20 liraya, 250 gramlık çörekotu yağı ise 35-40 liralardan 90 liralara kadar çıktı. Yaklaşık 2-3 katı kadar fiyat farkı geldi. Tabii biz bu fiyat farklarını müşterilerimize yansıtırken çok üzülüyoruz, mahcup oluyoruz. Müşterimiz bir ay önce 50-60 liraya aldığı çörekotuna 90 lira demek zorunda kalıyoruz. ‘Neden bu kadar fiyat farkı oldu?’ dediklerinde biz de mahcup oluyor, durumu kısa bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Müşterimize yardımcı olmaya çalışıyoruz” şeklinde durumu anlattı. Fiyat artınca satış düştü Çörekotundaki fiyat artışından sonra satışlar da düştüğü dile getiren Tezcan, “İmkânı olanlar alabiliyor, ama artık eskisi gibi fazla bir sürüm de yapamıyoruz. Eskiden günde 10-15 şişe çörekotu yağı satarken veya gündelik çörekotu satışlarımız daha fazlayken şimdi yarı yarıya düştü” dedi.

Avrupa ve Amerika’da Anadolu çörek otunu tercih ediliyor Vatandaşlar Covid-19 pandemisi dolayısıyla bağışıklık güçlendirecek bitkisel ürünlere yönelirken, çörekotuna yurtdışından talep her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu durumun Türkiye pazar fiyatlarını artırırken, ihracatta öncelikli olarak Avrupa ve Amerika’nın tercih edildiğini söyleyen Tezcan, “Çörekotu, Korona virüs sebebiyle özellikle Avrupa ve Amerika’da çok talep edilen bir ürün oldu. Bizim Anadolu çörekotu dünyadaki en kaliteli çörekotu guruplarına giriyor. Bizim çörekotumuzun kalitesi yüksek olunca tabii ki tüm dünyada Korona virüse karşı mücadele edebilmek ve bağışıklığı artırmak için Türkiye’den çörek otu alımlarını artırdı ” dedi.

“İlk önce bizim insanlarımız” Aktar Tuncay Tezcan, büyük tüccarın önce Türkiye’nin rekoltesini karşıladıktan sonra yurtdışından gelen taleplere dönüş sağlarsa yerli tüketicinin daha uygun fiyatlarda çörek otu ve çörek otu yağı alabileceğini vurguladı. Tezcan konuşmasını şöyle devam etti: “İlk önce kendi insanımız, kendi vatandaşımız, kendi milletimiz olmalı. Onlara daha uygun fiyatlardan satmak istiyoruz. Tüccar kendi ihracatına, kazancına bakıyorlar, tabanda ne olursa olsun onu hiç düşünen yok. Özellikle büyük esnaflarımız, tüccarlarımıza şunu diyebilirim; önce kendi milletimizin ekonomisi, Türkiye’nin rekoltesini karşıladıktan sonra yurtdışından gelen talepleri karşılarlarsa daha uygun fiyatlarda sunum yapabiliriz.” (MT-MR-Y)



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