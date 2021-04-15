Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
ÇAYKUR'a alınacak mevsimlik işçilerin kura çekiminde hile iddiası ortalığı karıştırdı

ÇAYKUR'a alınacak mevsimlik işçilerin kura çekiminde hile iddiası ortalığı karıştırdı

Kuradan görüntüler

Sosyal Medya Çekiliş Sayılar Mevsimlik İşçi Kura Çekimi 

-açıklama
-detaylar

( RİZE ) RİZE

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) İŞKUR üzerinden yapılan müracaatlar doğrultusunda geçtiğimiz günlerde yapılan mevsimlik işçi alımı kura çekimi sırasında hile yapıldığı ile ilgili görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından ortalık karıştı.Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon illerinde çeşitli fabrikalara alınacak 300 mevsimlik işçi için İŞKUR'a yapılan başvuruların ardından kura çekildi. Çekilen kurada noter katibi Gündoğdu Çay Fabrikası’na alınacak talihlilerin isimleri okunurken, 9. asılı çekti ve taşı kutunun üzerine koydu. Bu esnada görüntüde nereden düştüğü belli olmayan ikinci taş da kutunun üzerine düştü. Noter katibi bunun üzerine sayıları okumayarak tekrar kutuya attı. Canlı yayınlanan kura çekimindeki bu görüntüler ise sosyal medyada tepki oluşturdu.ÇAYKUR kura çekiminin İŞKUR ve noter ile alakalı olduğu gerekçesiyle henüz bir açıklama yapmazken, kura çekiminin ardından tutulan tutanak ortaya çıktı. Tutanakta kura çekimindeki iki taşın kutunun üzerinde olması ve tekrar kutuya atılması, "44. sıradaki Gündoğdu Çay Fabrikası'nın 9. sırasındaki asıl işçi sıra numarasının belirlenmesi esnasında kutudan birbirine yapışmış halde ve üzerindeki numaralar görünmeyecek vaziyette olan iki adet taş çıkması üzerine bu taşlar tekrar kutuya atılarak kutu içerisinde bulunan tüm taşlar tekrar karıştırılmak suretiyle çekilişe devam edilmiştir" ifadeleriyle anlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement