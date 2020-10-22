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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Çan pazarındaki 40 kiloluk kabak büyük ilgi gördü

Çan pazarındaki 40 kiloluk kabak büyük ilgi gördü

Tezgahtaki kabaktan detay

Pazarcı Akkale Pazarcı Esnafı Halk Pazarı 

-Vatandaşların ilgisinden detay
-Pazarcı esnafı İdris Sandık'ın konuşması

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Çan ilçesinde düzenlenen halk pazarında, tezgahta satışa sunulan 40 kilogram ağırlığındaki kestane kabağı görenleri hayrete düşürüyor. Çan ilçesinde Belediye Kapalı Pazar yerinde düzenlenen halk pazarında tezgahta yılın ilk mahsulü olan 40 kilogram ağırlığındaki dev kestane kabağını satışa sunan pazarcı esnafı İdris Sandık, “Bu kabağı Çan’da bahçemizde yetiştirdik ve pazara sunduk. Bugün aşırı derecede talep görüyor. Çok güzel bir şey oldu. Herkes merak ediyor” dedi.
Gün boyunca pazara gelen vatandaşlarca yakından incelenen kestane kabağı 150 TL’ye Biga ilçesindeki bir otel tarafından satın alındı. (UYC-SD-
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