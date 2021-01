Cam panellerle elektrik üreten akıllı binalarla tasarruf dönemi

-Güney cephedeki paneller detay

-Aktüel kamera ile panller detay

-Tarık Sarvan detay

-Tarık Sarvan röportaj



( ANTALYA - DRONE)- CW Enerji CEO’su Tarık Sarvan:- "Faydalı model patenti alınan doğadan enerji üreten bir sistem"- "Sanayi tipi yapı, ya da gökdelen yapan mimarlarla işbirliğine hazırız"- "O binayı günümüzün teknolojisine göre yapalım" ANTALYA



- Cam panellerle elektrik üretimi gerçekleştirilen yeni fabrika hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji CEO’su Tarık Sarvan, cam cepheli yapı inşa eden mimarların kendileri ile işbirliği içinde olmalarını isteyerek, “O binayı günümüzün teknolojisine göre yapalım. Biz yapıdaki elektrik üreten güneş panellerimizdeki hücrelerin renklerini mavi, sarı, kırmızı bile yapabiliyoruz” dedi.

CW Enerji CEO’su Tarık Sarvan, Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısımda, yapımını tamamladıkları 42 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu ve 165 milyona mal olan ve cam panellerle elektrik üretimi gerçekleştirilen yeni fabrika hakkında açıklamalarda bulundu. Son teknolojiye göre tasarladıkları OSB’deki binalarının özelliklerinden bahseden Sarvan, “ Bu binanın her noktasını değerlendirmek istedik. Her cephesinden enerji alacağımızı planladık. Antalya sıcak bir iklim o bakımdan çalışma koşularına uygun bir planlama yaptık. Binamızın altı kazılı ve hammadde 5-6 metre derinlikteki izole alanda muhafaza ediliyor. Asansör yardımıyla üretim alanına alıyoruz” dedi.

"Elektrik üretiyor" Binanın yönünün güneye baktığının altını çizen Sarvan, “O nedenle güney tarafına komple faydalı modelini aldığımız, cepheden içerideki aydınlatmayı da düşünerek panelle bir elektrik üretmesini istedik. Multi hibrit bir cam oldu. Normal bir dış kaplama ısıcamı değil. Doğadan enerji üreten bir sistem oldu. Yaptığımız yatırım 5-6 yıl içinde kendini ödeyen bir cephe oldu. Diğer cepheleri de kaplayacağız. 55-60 yıl ömrü olan bir üründen bahsediyoruz. Akıllı bir bina kurduk” ifadelerine yer verdi. "40 ülkeye ihracat" 45 bin metrekarelik yerleşkenin 42 bin 500 metrekarelik kapalı alanında güneş paneli ürettiklerine değinen Sarvan,“ Güneş paneli üretim alanında Avrupa’nın en büyüklerinden birisiyiz. 700 çalışanımız var. Bu işin yüklenicisiyiz. Proje üretiminden anahtar teslimi ve sonrasında teknik servis hizmetini de veriyoruz. Türkiye’nin her noktasında ağımız var. Üretim, kurulum ve teknik servis alanında 24 saat içinde sorun gidererek çalışıyoruz. 40 ülkeye ihracatımız var. Üretimde 3 vardiya çalışıyoruz. Günümüzün teknolojisi olan yeni yatırımları yapmaya yapıyoruz. Almanya’da bir otobanın kenarında bizim yaptığımız kompleksi görebilirsiniz, Dubai’de bir binayı giydirdiğimizi görebilirsiniz. Her geçen gün talep artıyor” dedi.

"Mimarlara çağrı" Yerleşkedeki camları tercihe ederken mimarlar ile iyi bir işbirliği içinde olduklarını dile getiren Tarık Sarvan,“Camlarımızı siyah reflekte seçtik. Mimarlarla iyi çalışmamız gerekiyor. Sanayi tipi yapı, yada gökdelen yapan mimar arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum. Yeni camlı cepheli binalar yaparken bizlerle görüşsünler, işbirliğine girsinler. O binayı günümüzün teknolojisine göre yapalım. İnsanlar metrekaresine büyük rakamlar ödeyerek bir bina yapıyorlar. O görüntü bizim binamızdaki dış cephesindeki görüntüden daha güzel olmuyor. Biz buradaki panellerimizdeki hücrelerin renklerini de değiştirebiliyoruz. Mavi, sarı, kırmızı yapabiliyoruz. Daha renkli cepheler yapabiliyoruz. Antalya’da güneş çok olduğu koyu tonlu bir cam seçtik. Çok güzel ve estetik görünüyor, ağır bir duruşu var. Aynı zamanda kendi kendini ödüyor. Akıllı bir bina yaptık. Faydalı model patenti alındı.” ifadelerine yer verdi. Sarvan, bu modelin kısa süre içinde değişik ülkelere ihracatına başlayacaklarını sözlerine ekledi.



loading...