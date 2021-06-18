BURSA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: 'lk çeyrekteki yüzde 7'lik büyümenin yüzde 30'nu imalat sanayimiz tek başına sırtladı'
BURSA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "lk çeyrekteki yüzde 7'lik büyümenin yüzde 30'nu imalat sanayimiz tek başına sırtladı" - Salondan görüntüler - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşmasıBURSA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “ Bursa İş Dünyası ile Buluşma” programına katıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım