Bulgar turistler alışveriş için Edirne'yi tercih ediyor

- Türkiye ve Bulgaristan arasında aşı sertifikası şartlarını yerine getirenler ülkeye girişlerde koronavirüs testi ve karantina uygulamasından muaf tutulunca, alışveriş turizmi için Edirne’ye gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı her geçen gün artıyor. Korona virüs aşısının ikinci dozunu yaptırıp aşı sertifikasına sahip olan Bulgaristan vatandaşları, Türkiye’ye girişlerinde koronavirüs testi ve karantina uygulamasından muaf tutuluyor. Türkiye ve Bulgaristan arasında yapılan anlaşmayla birlikte aşı yapılmayan 18 yaşının altındaki Bulgaristan vatandaşları da aşı sertifikası bulunan aile fertleri ile yolculuk yapabiliyor. Bulgaristan’da korona virüs aşılarının ikinci dozunu yaptıran ve aşı sertifikasına sahip olan vatandaşların sayısı arttıkça, Bulgaristan’a komşu olan Edirne’ye alışveriş turizmi için gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısında da artış yaşandığı görülüyor. Her ihtiyaçlarını Edirne’den karşılıyorlar Edirne’ye alışveriş turizmi için gelen Bulgaristan vatandaşlarının gözdesi haline gelen yerlerden biri olan Ulus Pazarı’na da gün geçtikçe ilgi artmaya devam ediyor. Cuma günü kurulan Ulus Pazarına gelen Bulgaristan vatandaşları, hemen hemen her ihtiyaçlarını pazar esnafından ve kent merkezinde bulunan esnaftan karşılıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında dün de vatandaşlara hizmet veren Ulus Pazarı’na Bulgaristan vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği kameralara yansıdı. Ulus pazarı personeli tarafından sıklıkla hoparlörden Bulgarca ve Türkçe pandemi kurallarıyla ilgili uyarı anonsları yapıldı. Alışveriş turizmi Cumartesi günü de sürüyor Ulus Pazarı’nda Cuma günü süren alışveriş yoğunluğu Cumartesi günü de kent merkezinde devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde kentin en işlek caddesi olan Saraçlar Caddesine gelen Bulgaristan vatandaşları alışverişe başlıyor. Edirne ekonomisine önemli katkı sağlayan Bulgaristan vatandaşlarının alışveriş turizmi için Edirne’yi tercih etmeleri bölge esnafını mutlu ediyor.