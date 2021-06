“Bölgesel fuarlar başta olmak üzere tekrar fiziksel ortamda fuarlar başlayabilir”

-Konuşma

İSTANBUL



- Pandemi döneminin bitmesine az bir süre kala Turizm sektörü büyük bir buluşma ile bir araya geldi. ACE of MICE kapsamında oluşturulan fuarda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “2021 yılının son çeyreği itibariyle uluslararası kongre ve fuarların başta bölgesel fuarlar olmak üzere tekrar fiziksel ortamda başlayabileceğini umut ediyoruz” dedi.

İstanbul Kongre Merkezinde, ACE of MICE kapsamında Turizm buluşması gerçekleşti. 28-30 Haziran tarihleri arasında devam edecek olan turizm buluşmasında ziyaretçiler turizm fuarını gezebilecek. Pandemi kısıtlamalarının kalkmasına az bir süre kala gerçekleştirilen buluşmada salgın önlemlerine dikkat edildi. Fuarın açılış konuşmasını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz gerçekleştirdi. “Geçen yıl 4 binden fazla uluslararası etkinliğin yüzde 65'i iptal edildi” Uluslararası yapılacak etkinliklerin yüze 65’inin iptal olduğunu ve 2021değinen Yavuz, “Uluslararası kongre ve konvansiyon derneğinin (ICCA) açıkladığı verilere göre geçen yıl takip ettiğimiz 2020 yılında gerçekleşmesi beklenen 4 bin den fazla uluslararası etkinliğin yüzde 65’i iptal olurken yüzde 25’i ise sadece dijital ortamda gerçekleşti. Fuarcılık alanına baktığımızda ise 2020 yılı içerisindeki gerçekleşmesi planlanan uluslararası fuarlar iptal oldu. Geçen yıl Temmuz ekim döneminde dünyada az sayıda da olsa dar çerçeveli fuar organizasyonları gerçekleşti fakat sektörümüz için yeterli hacim sağlanmadı. Bugüne baktığımızda uluslararası kongre ve toplantıların dijital veya hibrit olarak gerçekleştirmeye başladığımızı memnuniyetle görüyoruz. “Başta bölgesel fuarlar olmak üzere tekrar fiziksel ortamda fuarların başlayabileceğini umut ediyoruz” 2021 yılının son çeyreği itibariyle uluslararası kongre ve fuarların başta bölgesel fuarlar olmak üzere tekrar fiziksel ortamda yapılabileceğini umut ediyoruz. Normale dönüş sürecinde eskiden çok alışık olmadığımız hibrit formatların artık çok daha fazla önem kazanacağını bizimde iyi bir teknoloji kullanan ülke olarak bu alanda tecrübeli acentalarımız tecrübeli organizatörlerimizle güzel çözümler sunmamız gerektiğini unutmamalıyız ve bu alanda çalışmalıyız. “Dünyada en çok turizm ve seyahat üzerine olan faaliyetler ve sektörleri etkilendi” Covid-19 nedeniyle Turizm sektörünün olumsuz yönde etkilendiğini belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “ Çok değil sadece 4-5 yıl önce İstanbul’u kongre sektöründe dünya 6.sı yapmıştık. Turizmde de Avrupa’nın en çok seyahat edilen 3. şehri yapmıştık. Pandeminin çıkmasıyla dünyada en çok turizm ve seyahat üzerine olan faaliyetleri ve sektörleri etkilendi. Hepimizin yakından takip ettiği Covid-19 dünya genelinde ciddi can kayıplarına sebep oldu ve ülkelerin sağlık sistemlerine getirdiği yükle global ekonomide, turizm ve seyahat endüstrisinde çok önemli kayıplara neden oldu.