Baraj gölleri turizme kazandırılıyor

- Artvin’de Çoruh nehri üzerinde bulunan Borçka barajı gölünde tekne turları, bayramda hizmet vermeye başlayacak.Artvin’de Çoruh nehri üzerinde 2007'de hizmete giren ve temelden 146 metre yükseklinde, 419 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip Borçka Baraj gölü turizme açılıyor. Artvin Valiliği tarafından İbrikli Köyü mevkiinde karayolu üzerinde yapılan iskele tamamlandı. İki tekne olmak üzere 74 kişi kapasiteye sahip teknelerle Çoruh vadisi boyunca, geziler düzenlenecek.Bayramın ikinci günü hizmet vermeye başlayacak olan tekneler, Artvin’de çalışan basın mensupları ve turizm temsilcilerine tanıtıldı. Artvin valisi Yılmaz Doruk eşliğinde yapılan toplantıda basın mensupları ve turizm temsilciler tekne turlarına katılarak, çalışmaları yerinde incelediler.“Artvin farklı güzellikleriyle de önce çıkan bir ilimiz”Bugün Artvin’in yoğunlaştığı turizm döneminde bir araya geldik diyen Artvin Valisi Yılmaz Doruk, “Artvin farklı yönleriyle Doğu Karadeniz öne çıkan illerinden biri olduğunu söyledi.



Doruk, “yeşili, tabiat güzelliği ilaveten Artvin’ has güzellikleriyle de önce çıkan bir bölgemiz diyerek konuşmasını şu şekilde tamamladı, “bizde Artvin in bu özelliklerinden yola çıkarak Çoruh nehrini esas alarak bir takım projeler geliştirdik. Bu projelerinin başlangıç noktası olan İbrikli iskelelerinin bulunduğu yerdeyiz. Borçka barajı gölü üzerinde tekne gezintilerinin yapıldığı doğal güzel bir ortamda iskeleleriyle sosyal alanlarıyla faaliyete geçirdiğimiz noktadayız. Yazın sıcağından uzaklaştığımız, nemden uzak serinleyeceğimiz ve su üzerinde gezinti yapağımız bir yer” olduğunu söyledi.



İskele Koordinatörü Suat Çelik ise, “Borçka baraj gönünün üzerinde İbrikli iskelesi var. İki adet teknemiz var. Birinci teknemiz 47 kişilik ikinci teknemiz 27 kişilik. Bayramın ikinci gününde itibaren bu teknelerimiz hizmetten vermeye başlayacak. Her saat başı teknemiz hareket edecek. İki etap var. Birinci etabımız Murgul vadisine doğru gidiyor, yaklaşık 45 dakika sürüyor. İkinci etabımız ise Artvin marina dediğimiz , iskeleye doğru devam ediyor. Burasıda 45 dakika sürüyor. Konutlarımızın ikisinden birini tercih etme şansları var. Bu vadi boyunca farklı güzellikleri görüp, gezinti yapabilecekler” dedi.