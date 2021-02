Balıkesir balı marka olacak

--Serkan Akça'nın açıklaması

Başkan Yılmaz, "Balıkesir balını tüm dünyaya tattıracağız"- "Bal denildiğinde ilk akla Balıkesir gelecek"



- Balıkesir’de arıcılık, Büyükşehir Belediyesi’nin destek ve teşvikleriyle yaygınlaşıyor. Bu kapsamda; yüzde 75’i Büyükşehir, yüzde 25’i Arı Yetiştiricileri Birliği’nden karşılanmak üzere 210 üreticiye 2 bin 100 adet ahşap kovan dağıtımı yapıldı. Törende konuşan Başkan Yılmaz, 2021 yılında arıcılığa 500 bin lira bütçe ayırdıklarını söyledi.



Kırsalda kalkınmayı sağlamak üzere her türlü tarımsal üretimi destekleme hedefiyle yola çıkan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, arıcılık faaliyetlerine özel önem veriyor. 2 bin 480 ton bal üretimi ile Türkiye’de 7’nci sırada, kovan sayısı olarak ise 170 bin kovan ile 10’uncu sırada yer alan Balıkesir Balını marka haline getirebilmek için arıcılara destekte bulunuyor. Yüzde 75’i Büyükşehir Belediyesi, yüzde 25’i de Balıkesir Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından karşılanarak 8 ilçeden 210 üreticiye, 2 bin 100 adet ahşap kovan desteğinde bulunuldu. Akça, "En kaliteli propolisi üretiyoruz" Kabakdere Mahallesi’nde bulunan Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Tesisleri’nde gerçekleştirilen dağıtım töreninin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça, hedeflerinin arı yetiştiricilerini teşvik ederek Balıkesir’i arıcılık ve arı ürünleri konusunda bir marka haline getirmek olduğunu vurguladı. Arı üreticilerine vermiş olduğu destekler nedeniyle Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkür eden Balıkesir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Yazıcı, arıcılığın Balıkesir için önemli bir gelir kaynağı olduğunu kaydetti.

Türkiye’de en kaliteli propolisin, Balıkesir’de üretildiğini söyleyen Mustafa Yazıcı “Propolis üretimimizi Yücel Başkanımızın bizlere vermiş olduğu destekle daha da ileriye götüreceğiz.” dedi.

Müdür Alkan, "Balıkesir balı markalaşacak" Göreve başlayalı yaklaşık 2,5 ay olduğunu ve bu sürede Büyükşehir Belediyesi ile 20’ye yakın proje yaptıklarını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan “Balıkesir balının markalaşması için Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa güzel projeler ürettik. Ben özellikle Başkanımıza verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Balıkesir Balının markalaşması noktasında güzel işler yapacağız.” açıklamasında bulundu. Başkan Yılmaz, "Desteklerimiz artacak" Büyükşehir olarak arıcılığa desteğe hazır olduklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Sizlerden ricamız; Balıkesir’i, Türkiye’de arı ürünleri ve bal denildiğinde ilk akla gelen şehirlerden biri yapmanız. 2021 yılında arıcılara 500 bin lira bütçe ayırıyoruz. Desteğimiz her geçen yıl sizlerin çabalarınıza bağlı olarak artacak. Şehrimizi, arı ürünleri konusunda marka haline getireceğiz ve bu sektörde Balıkesir ürünleri kaliteli ve güvenilir olarak bilinecek. Bu konuda yapılması gereken her şeyi yapacak gücümüz var.” dedi.

Başkan : Balıkesir' dünyaya anlatacağız" Balıkesir Balını tüm dünyaya anlatmak istediklerini bunu da yerel dinamiklerle birlikte yapacaklarını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz “Gönül koyarsak, yol haritasını düzgün çıkarırsak bu işin olmaması için sebep yok. Rızkınızı helalinden en avantajlı şekilde çıkarmanıza vesile olacak tüm somut adımları atacağız. Kuzu yetiştiricimize, çiftçimize herhangi bir şekilde katma değer üreten tarım ürünlerinden ne varsa hepsiyle ilgili müdahale ve desteğimizi yapacağız. Balıkesir’in, Türkiye’yi doyuran ve kendi kendine yeten bir il olduğunu tüm ülkeye duyuracağız.” açıklamasında bulundu. (HT



