Balık av sezonunun bitmesi en çok onları sevindirdi

- Denizlerde büyük tekneler için 15 Nisan’da başlayan av yasağının ardından denize açılan kıyı balıkçılarında tuttukları balıkların mutluluğu yaşanıyor. Av yasağının ardından balıkların sahile doğru geldiğini ve bu sayede daha fazla avlanma imkanı bulduklarını belirten kıyı balıkçıları tuttukları balıkları iyi fiyata sattıklarını belirtiyor.Pandeminin her sektörde olduğu gibi kendilerini de etkilediğini belirten kıyı balıkçıları özellikle restoranların kapalı olması balığa olan talebi azalttığını söylediler. Büyük teknelerin denize zarar verdiğini av yasağından sonra ise denizin rahatladığını belirten balıkçılar sezonun bitmesinden memnun olduklarını ifade ettiler.Yaklaşık 30 yıldır kıyı balıkçılığı yapan Güven Sesli, yasak sonrası sattıkları balık fiyatının neredeyse iki katına çıktığını belirterek “Sezonun bitmesi bizi tabi ki sevindirdi. Büyük teknelerin avlanması denize zarar veriyor, dolayısıyla av yasağı denizde verim artacaktır. Büyük teknelerin faydasını görmezlikten gelemeyiz. Halkımızın balık ihtiyacını genelde onlar sağlıyor. Nisan 15’de av yasağının başlamasıyla birlikte denizde rahatlamış oldu, dolayısıyla bu durum balıkların doğurganlığını artıracaktır. Bizim için de av başlıyor, bu sene fena değil memnunuz. Geçen seneki avcılığın durumuna göre bu sene daha geriden gidiyoruz. Bunun sebeplerinden biri de havaların ve deniz suyunun sıcak olmaması. Yine de memnunuz balık fiyatları güzel. Geçen seneki sezon açılışındaki balık fiyatıyla bu seneki balık fiyatı hemen hemen iki katına yakın. Geçen sene barbun balığını 20-25 TL’ye verirken bu sene yasaktan sonra 40-45 TL’ye veriyoruz. Dolayısıyla bizim için güzel bir fiyat” dedi.

Pandemiden her sektörde olduğu gibi kendileri de etkilendiğini belirten Sesli, “Pandemiden herkes etkilendiği gibi bizde etkileniyoruz. Örneğin mezatta daha fazla katılım olmayışı, lokantaların, restoranların açık olmayışı balığa talebi azaltıyor. Şu an her şey pandemiye bağlı, ancak biz esnaflara göre daha iyiyiz daha avantajlıyız. Biz en azından 3-4 kilogram balık tutarsak paramızı nakit alabiliyoruz” diye konuştu.

27 yıldır kıyı balıkçılığı yapan Mülser Dülger de yasak sonrası barbun balığının fiyatının 90 TL’ye kadar çıktığını belirterek, “Büyük teknelerin 15 Nisan’da av yasağına girmesi bizim için sevindirici diyebiliriz. Yasaktan sonra balıklar kıyıya inmek zorunda kalıyor dolayısıyla daha fazla av yapma imkânımız oluyor. Yasaktan sonra balığın değeri daha yüksek oluyor bu anlamda maddi olarak da iyi sayılırız. Şu an barbun, mezgit, istavrit avlıyoruz. Fiyat olarak gayet güzel. İri barbun 90 TL’ye kadar çıktı, istavrit 30-40 TL, mezgit 20-25 TL. Yani yasaktan sonra tuttuğumuz balığımızın fiyatı iki katına çıktı” şeklinde konuştu.





