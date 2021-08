Bakıra talep arttı, yetiştirilecek usta bulunamıyor

-İşlemeden görüntü

( DİYARBAKIR - ÖZEL)- Kolay para kazanmak isteyenler yüzünden el emekleri yok oluyor DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da 4 asırdır bakırcılık yapan Mustafa Tanrıkulu, bakır sanat ustası ve resim öğretmeni Ömer Taşdemir çırak ve kalfa bulamadıklarını, kolay para kazanma yolunda işçilik ile uğraşmak isteyenin olmadığını, bakır ustalığının sona doğru gittiğini kaydederek bakırcılığın okul hayatına girmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde her alanda tasarlanarak kullanılan bakır işçiliğine talep artmaya devam ediyor. Bakır ustaları mesleklerini devredecekleri ve yetiştirebilecekleri çırak bulma problemi yaşadıklarını, kolay para kazanmak için vatandaşların el emekleri ile uğraşmadıklarını belirterek, bakıra talebin artığı bu süreçte, eğitim ve öğretim hayatına girmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Mesleğin bitme noktasına geldiğini söyleyen ve Diyarbakır’ın son bakır ustaları, mesleklerinin kaybolmaması için ellerinden geleni yapmak istediğini ve destek beklediklerini kaydetti.

Dünyanın talebi arttı, yapan yok, kolay para için koşan çok Mustafa Tanrıkulu aksesuar ve hediyelik eşya haline getirmesiyle bakıra ilginin tekrardan arttığını ve sağlık konusunda her geçen gün ne kadar faydalı olduğunun ortaya çıkmasıyla taleplere yetişemez duruma geleceklerini kaydetti.

Tanrıkulu, “Bakırcılığa dünyanın birçok yerinde talep var fakat yapana kalmadı, sadece Türkiye’de biraz var oda son nesil gelecek kuşak yok. Çünkü çırak, kalfa bulamıyoruz. İşçilik yapılmıyor, insanlar geçmişte telefon ve internet olmadığı için usta çıkar ilişkisi çok fazlaydı. Şimdi herkes rahat kolay para arayışı içinde olduğu için bizim işte el emeği olduğundan zor geliyor. O yüzden çırak bulamıyoruz ve devam pek gelecek gibi görünmüyor şuan. Belki zaman içerisinde müdahale edilirse kurtarılır ama en genç nesil biziz, bizden daha genç nesil gurup yok. En genç nesil 35-40 yaşlarında, genç eleman bulsak bile çok kısa süreli çalışıyorlar. Günümüz çağı oturup el işiyle yapabilecek bir şeyde değiliz, kimse çocuğunu gönderip çırakta yapmıyor. Eskiden babalarımız 'eti senin kemiği benim' derdi, ustaların yanına bırakırdı şuan öyle bir durum yok maalesef, böyle el emeği ürünler her geçen gün yok oluyor, bizim meslek dallarımızda o gurupların içinde” dedi.

"Bakır ustalarının yetişmesi için okul hayatına girmesi lazım" Bakır sanat ustası ve resim öğretmeni Ömer Taşdemir, işsizlik değil mesleksizlik nedeniyle birçok şeyin yok olacağını, bunun için yetkililer kazanç ve talebin olduğu mesleklerin okul hayatına girmesi için destek beklediklerini kaydetti.

Taşdemir, “Bakır el işlemesi meslek yüksek okullarında da olabilir, ama kesinlikle okul hayatına girmesi gerekiyor. Bakır geçmişten günümüze göre yeni yeni talepler artmaya başladı.

Daha önce bakırlar bu kadar motif, desenli ve alternatifli değildi. Şuan hediye eşya olarak bile kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında okullarda bu ürünleri sadece yapma amaçlı değil bunu bir meslek haline getirmek için yapılması lazım. Ben bir resim öğretmeni ve sanata adamış biri olarak bakırcılığa girdikten sonra hem lisesinin hem de üniversitesinin açılması için her türlü çabayı göstermeye hazırım. Şuan hiçbir şekilde usta yok, son nesiller. Ben yeniyim arkama baktığımda kimse yok. Bu işin son nesli, kesinlikle ileriki yaşamımızda bakır yer alması gerekiyor. Bakırın ne kadar sağlıklı ve ne kadar faydalı olduğunu herkes biliyor. Geçmişte ve günümüzde sağlığı her daim anlatılıyor, bu yüzden gelecekte kaybolmayan bir bakır sanatı mesleği olmasını istiyoruz” diye konuştu.

