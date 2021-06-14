Bakan Varank: “Değişen ve dönüşen endüstriye yeni tedarikçiler kazandırmayı istiyoruz”

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( ANKARA ) ANKARA



- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, otomotiv sektörünün çok hızlı bir dönüşümden geçtiğini kaydederek, "Alüminyum parçalar otomotiv endüstrisinde hızla devreye girmeye başladı.

Özellikle karbon salınımında daha hafif araçların olması, elektrikli araçlarda bu tip parçaların daha sık kullanılması bu parçaları daha değerli hale getiriyor. Türkiye'nin Otomobili ile bu alanda Türkiye iddiasını ortaya koydu. İnşallah böyle firmalarımızla değişen dönüşen endüstriye yeni tedarikçiler kazandırmayı istiyoruz“ dedi.

Bakan Varank, Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) bulunan Çelikel Alüminyum firmasını ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Çelikel Alüminyum yöneticilerinin eşlik ettiği ziyarette Bakan Varank’a yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Üretim alanlarını gezerek işçilerle sohbet eden Bakan Varank, üretim tesisindeki faaliyetleri inceledi.40 milyon avroluk ihracatZiyaretin ardından açıklama yapan Varank, Çelikel Alüminyum'un 53 yıllık bir aile şirketi olduğunu ve yüksek basınçlı enjeksiyonlu alüminyum otomotiv parçaları ürettiğini belirtti.

Bakan Varank, şirketin özellikle dünyadaki prestijli markalara kilogram başına ortalama 5 avrodan ihracat yaptığını söyledi.



Varank, firmanın 2020 ihracatının 40 milyon avro olduğunu anlatarak, "Alüminyum parçaları, otomotiv endüstrisinde hızla devreye girmeye başladı.

Özellikle karbon salınımında daha hafif araçların olması, elektrikli araçlarda bu tip parçaların daha sık kullanılması bu parçaları daha değerli hale getiriyor" dedi.

Firmanın örnek olacak bir yaklaşımının da özellikle çevreye saygılı, geri dönüşümü önceleyen bir üretim tesisi kurması olduğunu vurgulayan Varank, "Dünyada artık sadece üretmek yetmiyor, üretim proseslerinizi ne kadar verimli yaparsanız, ne kadar çevreye saygılı yaparsanız firmalar bir adım öne çıkıyor" diye konuştu.

Yeni tedarikçilerBakan Varank, otomotiv sektörünün çok hızlı bir dönüşümden geçtiğini kaydederek, “Türkiye'nin Otomobili ile biz aslında elektrikli otonom arabalardan bahsetmiyoruz teknolojik ürünlerden bahsediyoruz. Bu alanda Türkiye iddiasını ortaya koydu inşallah böyle firmalarımızla değişen dönüşen endüstriye yeni tedarikçiler kazandırmayı istiyoruz. Bu firmalarımız hem Türkiye'ye parça üretecekler hem de burada elde ettikleri başarılarla isimlerini yurt dışında iyi noktalara taşıyacaklar, dünyada rekabetçi olacaklar. Önümüzdeki yıllarda ihracatlarını çok daha arttırarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edecekler" dedi.



