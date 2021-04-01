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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Pekcan: 'Mart ayında ihracatta rekor kırılarak yüzde 42 oranında arttı ve 18.98 milyar dolara ulaştı'

Bakan Pekcan: 'Mart ayında ihracatta rekor kırılarak yüzde 42 oranında arttı ve 18.98 milyar dolara ulaştı'

Pekcan'ın açıklamaları

Rekor Dolar Milyar Dolar 7 Milyar Dolar İhracat Rakamları 

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( ANKARA -1) Bakan Pekcan: "Mart ayında ihracatta rekor kırılarak yüzde 42 oranında arttı ve 18.98 milyar dolara ulaştı"-"Mart'ta ithalat yüzde 25,8 artışla 23,68 milyar dolar oldu. Mart'ta ticaret açığı 4,7 milyar dolar olarak gerçekleşti" ANKARA

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

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