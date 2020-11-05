Bakan Pekcan: 'İhracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira, hizmet ihracatçılarına da 404 milyon liralık destek sağladık' - ANKARA
Bakan Pekcan: "İhracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira, hizmet ihracatçılarına da 404 milyon liralık destek sağladık" - ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşmasıANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katıldı. Bakan Pekcan: "2020'de bugün itibarıyla ihracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira, hizmet ihracatçılarına da 404 milyon liralık destek sağladık." dedi.
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