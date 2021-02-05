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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ‘kedi yolun’da ilk kez yürüyerek Asya’dan Avrupa’ya yürüyerek geçti

Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ‘kedi yolun’da ilk kez yürüyerek Asya’dan Avrupa’ya yürüyerek geçti

Bakan Karaismailoğlu yürürken detay

Akkale 

-Kedi yolu üzerinde yaptığı açıklamadan detay
-genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE )- Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Çanakkale 1915 Çanakkale Köprüsü’nde incelemelerde bulundu ÇANAKKALE

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Karaismailoğlu ‘kedi yoluna’ çıkarak Asya’dan Avrupa yakasına geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün sabah saatlerinde Çanakkale’ye gelerek, 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan Bakan Karaismailoğlu, beraberindeki heyetle birlikte yapımı geçtiğimiz günlerde tamamlanan ‘kedi yolu’na çıktı. Lapseki ilçesindeki şantiyeden ‘kedi yolu’na çıkan Bakan Karaismailoğlu yürüyerek Asya’dan Avrupa yakasına yani Lapseki’den Gelibolu’ya yürüyerek geçti. (UYC
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