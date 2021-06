-Detay



Bakan Dönmez: "Yenilenebilir enerji üreticilerimiz için yeni bir ihracat kapısı olacak"



- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin yurt dışına açılan yeni gümrük kapılarından birinin YEK-G olacağını ifade ederek ‘’Yenilenebilir enerji üreticilerimiz için yeni bir ihracat kapısı olacak. Tüketiciler satın aldığı elektriğin kaynağını bilecek’’ dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez EPİAŞ YEK-G Piyasası açılış törenine katıldı.

YEK-G Sistemi, elektriğin üretimi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve çevrenin korunması amaçlarıyla gerçekleştirilen sertifika programlı piyasa ürünü olarak adlandırılıyor. Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.(EPİAŞ) Maslak yerleşkesinde düzenlenen törene Bakan Dönmez'in yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da katıldı.

Konuşmasına yenilenebilir enerjinin önemine dikkat çekerek başlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün yenilenebilir enerji sektörümüz adına önemli günlerden birini yaşıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimine büyük katkı sağlayacak Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi, YEK-G’yi, canlı ortamda bugün ilk defa devreye alıyoruz. 2019 yılında yayımlanan 11. Kalkınma Planı’nda, 2023 için yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payı yüzde 38,8 olarak hedeflenmişti. 2019 ve 2020 yılında yüzde 42 gerçekleşmeyle 2023 hedefimize bugünden ulaşmış olduk. Bizim gündemimiz yatırım. Bizim gayemiz Türkiye’yi büyütmek. Bizim yol haritamız Büyük ve Güçlü Türkiye vizyonu. Bu uğurda çalışmaya, üretmeye, katma değer oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

"Tüketiciler artık satın aldığı elektriğin kaynağını bilecek" YEK-G piyasası ile ilgili de bilgi veren Bakan Dönmez, ‘’YEK-G uygulamamız gönüllülük esasına dayanıyor. Üreticilerimize ve tüketicilerimize kullandıkları elektriğin kaynağını seçme alternatifi sunuyoruz. Böylece yeşil enerji kullanımının bilinçli bir seçenek haline gelmesini sağlayacağız. Bireysel tüketicilerden büyük ölçekli kuruluşlarımıza kadar yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih edenler, artık YEK-G ile bu seçimlerini belgelendirebilecek. Böylece üretimden tüketime kadar her aşamada elektriğin hangi yenilenebilir kaynaktan üretildiğini takip edebilecek. Özetle tüketiciler artık satın aldığı elektriğin kaynağını bilecek. Bunu bir sertifikayla ispat edecekler. Üreticiler de portföylerinde yenilenebilir enerji bulundurduklarına dair yükümlülüklerini böylece doğrulamış olacaklar. Yenilenebilir enerjide artık her aşama kayıt altında olacak’’ sözlerini ifade etti.

"Türkiye’nin yurt dışına açılan yeni gümrük kapılarından biri de YEK-G olacak" Bakan Dönmez, "Türkiye’nin yurt dışına açılan yeni gümrük kapılarından biri de YEK-G olacak. Bunun için Bakanlığımız, EPİAŞ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın başını çektiği bir çalışma grubumuz görüşmelerini sürdürüyor. Firmalarımızın karbon salımları kayıt altına alınıyor, raporlanıyor ve doğrulanıyor. Bundan sonraki süreç piyasanın kurulması ve mekanizmanın işletilmesi olacak. Hazırlık sürecini bizler de yakinen takip ediyoruz. Yenilenebilir enerji kullanımının belgelenmesiyle şirketlerimiz yurt içi ve yurt dışındaki muadillerine göre rekabet açısından daha güçlü bir konuma gelecek. Sosyal sorumluluk, çevre bilinci ve karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik atılan bu adım şirketlerimizin marka değerine de olumlu katkılar sunacak. İtibar yönetiminde önemli bir enstrüman olacak. Firmalarımız sürdürülebilirlik raporlarında YEK-G belgelerine yer verebilecek. Çevreye karşı duyarlılıklarını bu şekilde kanıtlamış olacaklar. YEK-G sistemimiz yüzde yüz yerli imkanlarla blok zincir teknolojisi kullanılarak oluşturuldu. Üretilen her bir 1 megavat elektrik üretimine karşılık özel bir kod tanımlanacak. Bu da sistemin veri doğruluğunu ve takibini sağlayacak. 21 Haziran itibariyle, 100 piyasa katılımcısı 127 yenilenebilir enerji santrali sisteme kaydını yaptı. Bunların 53'ü üretim, 47'si tedarik lisansına sahip’’ açıklamalarında bulundu. YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G piyasası ile katılımcılara, üretilen elektriğin üreticiden tüketiciye kadar tüm süreçlerini takip etme imkanı sunuluyor. YEK - G Sistemi, elektriğin üretimi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve çevrenin korunması amaçlarıyla gerçekleştirilen sertifika programlı piyasa ürünü olarak adlandırılıyor.