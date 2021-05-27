Bakan Dönmez: “Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun”



- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye kara sınırlarının içerisinde bulunan petrolden, günlük 6 bin 800 varil üretim yapılacağını duyurdu. Bakan Fatih Dönmez, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Türkiye’de bulunan petrollerin Diyarbakır ve Kırklareli’nden çıkartılacağını duyurduğu paylaşımda, “Karadeniz’deki 405 milyar m3’lük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun. Akoba (Diyarbakır) 2 bin 800, Yenişehir (Diyarbakır) 3 bin, Misinli (Kırklareli) bin” ifadelerini kullandı. (ÖMR-

