Atıl durumdaki tarım arazileri üretime kazandırılıyor

-Traktörle sürüm ve ekim yapılırken

-Başkan Osman Türkyılmaz'ın röportajı

-Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu'nun röportajı

-Mibzerde kontrollerin yapılması



( KIRIKKALE -ÖZEL)- Yahşihan Belediyesinden ilçe ekonomisine önemli katkı, atıl araziler değerleniyor- Kızılırmak kenarına ekilen çörekotu ilçedeki 5 bin haneye dağıtılacak KIRIKKALE



- Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde tarım arazisi olup, kullanılmayan alanlar üretime kazandırılıyor. Tarımı geliştirmek ve çiftçileri desteklemek için başlatılan proje kapsamında ilk olarak çörekotu ekimi gerçekleştirildi.

İlçenin ekonomisini canlandırmak, tarımı geliştirmek ve çiftçiyi desteklemek için ortak projeler üreten Yahşihan Belediyesi ve Yahşihan Kaymakamlığı, bölgede atıl halde bulunan arazileri tarıma kazandırmak için harekete geçti. Bu kapsamda, "Tıbbi Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği" projesi çerçevesinde ilçede Kızılırmak kenarında yer alan 80 dönüm atıl araziye çörekotu ekildi. Ekimi, bakımı ve hasadı tamamen Yahşihan Belediyesinin öz kaynaklarıyla gerçekleştirilecek ürünler, ilk hasadının ardından ilçede bulunan 5 bin haneye dağıtılarak hediye edilecek. İlçedeki ilk ekimi de Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile birlikte gerçekleştirdi. Tarım arazisine gelerek hem devam eden çalışmalar hem de ürün hakkında bilgiler alan çiftçiler için ellerinden ne gelirse yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Başkan Osman Türkyılmaz da mibzer bağlı traktörü kullanarak ekime destek verdi. "Çiftçiye örnek bahçeler kurmak istiyoruz" Söz konusu destek ve projeyle alakalı İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, çiftçilere örnek bahçeler kurmak istediklerini belirtti.

Uzunoğlu, “Başkanımızla beraber boş bir arazide deneme yaparak çiftçiye örnek bahçeler kurmak istiyorduk. Bunun da öncülüğünü Belediye ile Kaymakamlık olarak beraber yapmayı düşündük. Çörekotu, şu anda Türkiye’de çok meşhur ve katma değeri de oldukça, rahat satabileceğimiz bir ürün. Bu sebeple çörekotu dikmeye karar verdik” dedi.

"Bunu geliştirerek alternatif ürünler ortaya çıkaracağız" Projenin devamının farklı ürünlerle birlikte geleceğini kaydeden Uzunoğlu, “Bunun yanında başka tıbbi bitkileri de yapacağız. Bunları geliştirerek alternatif ürünler ortaya çıkaracağız. Hem tarıma hem ekonomiye katkısı olacak hem de çiftçimize rol model oluşturacağız ki çiftçimiz görsün. Kendisi de o şekilde bu işi sürdürsün istiyoruz. Hatta fide veya tohum desteği de çiftçilerimize vermeyi düşünüyoruz. Bahçeleri gezsinler, ona göre bu işe girerken bizim onlara gösterdiğimiz örnek model gibi ayrıca danışmanlık da yapalım. Onları elimizden geldiğince destekleyelim” ifadelerini kullandı. "Buradaki 80 dönüme 160 kilogram tohum ekeceğiz" İlçede tespit edilen kayıt dışı arazilerin değerlendirileceğini vurgulayan Başkan Osman Türkyılmaz ise, “Biliyorsunuz kralların mezarlarında bile bulunan çörekotu, peygamberimizin de hadislerinde ‘ölümden başka her derde deva’ diyerek buyurmuştur. Biz de burada çörekotu ekmek için bir araya geldik. Çörekotu ayrıca, Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin de ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkiler’ kapsamında desteklediği ürünler arasında. Biz burada yaklaşık 80 dönüme 160 kilogram tohum ekeceğiz. Bunun bize bedeli 35 bin lira, alınacak ürün miktarı 13 ton, ekonomiye katkısı ise 140 bin lira olacak” şeklinde konuştu.

"Ürünler Yahşihan'da bulunan 5 bin haneye dağıtılacak" Elde edilecek ürünlerin vatandaşlarla buluşturulacağının müjdesini veren Başkan Türkyılmaz, son olarak “Buradan gelen ürünleri de Yahşihan’da bulunan 5 bin hanenin tamamına, yarım kilo cam kavanozda evlerine hediye edeceğiz. Geri kalan kısmını da tekrar ilçemizde çiftçilik yapan vatandaşlarımıza rol model olmak amacıyla ektiğimiz tohum olarak ve yağ olarak kullanmayı düşünüyoruz. Emeği geçen belediye personellerime çok teşekkür ediyorum. İnşallah çıkacak ürünün de hem ülkemize hem de ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” açıklamasında bulundu.



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